Протеже Путіна: Мішустін призначений прем'єром Росії

Михайло Мішустін призначений на посаду прем'єр-міністра Російської Федерації. Він вступив у свої повноваження 16 січня.

Після голосування за його призначення нелегітимною Державною думою РФ відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.

"Відповідно до пункту "а" статті 83 конституції РФ призначити Мішустіна Михайла Володимировича головою уряду Російської Федерації", – йдеться в документі, опублікованому на сайті Кремля.

Указ Путіна про призначення Мишустина Сайт Кремля

Мішустіна підтримали "Єдина Росія", ЛДПР і "Справедлива Росія". Що стосується комуністів, то вони утрималися.

Виступаючи перед Держдумою, Мішустін підтвердив розширення її повноважень, як і Кабміну, про що говорив у посланні до Федеральних зборів РФ Путін.

"Я орієнтуватиму новий склад уряду на тісне партнерство з депутатами Державної думи. Нові члени уряду будуть нести персональну відповідальність", – запевнив чиновник.

Мішустін у Держдумі "РИА Новости"

Мішустін у Держдумі "РИА Новости"

Серед пріоритетів своєї роботи Мішустін виокремив:

зростання заробітку росіян;

подальший розвиток оборонного комплексу країни-агресорки;

забезпечення персональної відповідальності всіх членів нового російського уряду за досягнення національних цілей розвитку.

Нагадаємо, що Мішустін народився 3 березня 1966 року в Москві. У 1989 році він закінчив Московський станкоінструментальний інститут (зараз Московський державний технологічний університет "СТАНКІН") за спеціальністю "системи автоматизованого проєктування", у 1992 році – аспірантуру цього інституту.

Є доктором економічних наук. З 1992-го до 1995 року був директором тестової лабораторії Міжнародного комп'ютерного клубу.

Михайло Мішустін "РИА Новости"

У 1995-1996 роках обіймав посаду заступника генерального директора Міжнародного комп'ютерного клубу, голови правління Міжнародного комп'ютерного клубу.

У серпні 1998 року був призначений на посаду заступника керівника Державної податкової служби Росії. У 1999-2004 роках – заступник міністра Російської Федерації з податків і зборів.

З 2004-го до 2006 року очолював Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості. У 2007-2008 роках керував Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами. А у 2010 році Мішустін знову став керівником ФПС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна до Федеральних зборів 15 січня. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

Разом із Медведєвим у відставку пішов увесь Кабінет міністрів.

Путін подав на розгляд парламенту кандидатуру нового глави уряду РФ – керівника ФПС Михайла Мішустіна.

OBOZREVATEL дізнався факти з біографії російського чиновника: він виявився улюбленцем рупорів Кремля, має схожі захоплення із Путіним і володіє багатомільйонними статками.

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