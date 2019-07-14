Протест у центрі Москви: з'явилися фото і відео жорсткого розгону

14 липня, в Москві на акції за допуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму протестувальники виставили намети на вулиці, але захід перетворився на зіткнення.

За даними видання "Медуза", починалося все мирно на площі біля будівлі (щоб подивитися відео зіткнень, проскрольте до кінця сторінки).

Намети в центрі Москви Daily Storm

Акція стартувала о 14:00 на Новопушкінському сквері як "зустріч з виборцями", а вже через півгодини на неї прийшли близько тисячі осіб. Уточнюється, що незабаром люди рушили Тверською вулицею в напрямку мерії, а вже звідти частина попрямувала до московського виборчкому.

До виборчкому приїхала знімальна група НТВ, раді їй не дуже pic.twitter.com/he6YvQKtTX - Meduza (@meduzaproject) 14 липня 2019 р

Але вже о 19:00 активізувалася поліція і спочатку видавлювала протестуючих, а вже після почалися перші затримання. Відомо, що правоохоронці схопили кандидатів у депутати Мосміськдуми Любов Соболь, Юлію Галямін та Іллю Яшина біля будівлі Мосгорвиборчкома. Трохи пізніше почалися зіткнення з поліцією.

Правоохоронці готували пустити в хід кийки. У дворі залишалося кілька сотень протестуючих. В результаті поліція розділилася на кілька груп і остаточно витіснила людей.

"У неузгодженому владою Москви публічному заході в центрі столиці беруть участь близько тисячі осіб. Співробітники поліції та Росгвардіі забезпечують охорону громадського порядку і безпеки громадян", – повідомляли в прес-службі московського МВС.

За даними ОВД. Інфо, затримано 38 осіб. Серед них – журналіст телеканалу "Дождь". Що примітно, копи побили людину прямо в автозаку.

Відео побиття людини російськими копами

Полиция с народом.

Чувствую ненависть. pic.twitter.com/W5RQuxEwse — мила и менты (@ya0sno) 14 июля 2019 г.

Почалися зіткнення і затримання pic.twitter.com/M5w48IgeWH - Meduza (@meduzaproject) 14 липня 2019 р

Поліція відтісняє протестуючих від будівлі московського виборчкому. Затримано Ілля Яшин, Юлія Галямін, Любов Соболь pic.twitter.com/Up1TmSJ4QV - Meduza (@meduzaproject) 14 липня 2019 р

У Мосгорізбіркома задзвеніли ключами pic.twitter.com/qKNifM5OWs - Meduza (@meduzaproject) 14 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні виборчком відмовив у реєстрації більшості опозиційних кандидатів у Мосміськдуму, мотивуючи це порушеннями при зборі підписів. Заборона торкнулася Дмитра Гудкова, Іллі Яшина, Любові Соболь та інших політиків.

Раніше в Москві на Червоній площі затримали блогера, який стояв на одиночному пікеті з плакатом "Путін лох".

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