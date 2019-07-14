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Протест у центрі Москви: з'явилися фото і відео жорсткого розгону

12.7т Читати матеріал російською

14 липня, в Москві на акції за допуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму протестувальники виставили намети на вулиці, але захід перетворився на зіткнення.

За даними видання "Медуза", починалося все мирно на площі біля будівлі (щоб подивитися відео зіткнень, проскрольте до кінця сторінки).

Намети в центрі Москви

Намети в центрі Москви

Daily Storm

Акція стартувала о 14:00 на Новопушкінському сквері як "зустріч з виборцями", а вже через півгодини на неї прийшли близько тисячі осіб. Уточнюється, що незабаром люди рушили Тверською вулицею в напрямку мерії, а вже звідти частина попрямувала до московського виборчкому.

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Але вже о 19:00 активізувалася поліція і спочатку видавлювала протестуючих, а вже після почалися перші затримання. Відомо, що правоохоронці схопили кандидатів у депутати Мосміськдуми Любов Соболь, Юлію Галямін та Іллю Яшина біля будівлі Мосгорвиборчкома. Трохи пізніше почалися зіткнення з поліцією.

Правоохоронці готували пустити в хід кийки. У дворі залишалося кілька сотень протестуючих. В результаті поліція розділилася на кілька груп і остаточно витіснила людей.

"У неузгодженому владою Москви публічному заході в центрі столиці беруть участь близько тисячі осіб. Співробітники поліції та Росгвардіі забезпечують охорону громадського порядку і безпеки громадян", – повідомляли в прес-службі московського МВС.

За даними ОВД. Інфо, затримано 38 осіб. Серед них – журналіст телеканалу "Дождь". Що примітно, копи побили людину прямо в автозаку.

Відео побиття людини російськими копами

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні виборчком відмовив у реєстрації більшості опозиційних кандидатів у Мосміськдуму, мотивуючи це порушеннями при зборі підписів. Заборона торкнулася Дмитра Гудкова, Іллі Яшина, Любові Соболь та інших політиків.

Раніше в Москві на Червоній площі затримали блогера, який стояв на одиночному пікеті з плакатом "Путін лох".

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Місце
Росія
Тег
протест
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Вот так надо майданное стадо месть!
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Переможный-Шароваренко Хаврыла, причем половина или больше - зробитчане))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Переможный-Шароваренко Хаврыла:"Вот так надо майданное стадо месть!". Эка Вы россиян клеймите... стадо! Вы хуже американцев с европейцами, однако: они себе такого не позволяют.
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Semenov Igor
Semenov Igor
И правильно сделали, что разогнали. Не надо скатываться до Украины - незаконные акции и митинги надо в корне присекать.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Semenov Igor:"Не надо скатываться до Украины - незаконные акции и митинги надо в корне прИсекать." Не надо до Украины, хватит скатиться и до учебника по русскому языку: там слово прЕсекать написано правильно.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Себостьян Прейро, ну, ты то не раб ,а просто батрак ,да и то не на Украине ,а на польских плантациях!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это избили? пару раз дубинкой по ногам приложили чтобы не лягался? Не смешите)
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Куцырь Дмитрий:"ну ,вам видней как обвинять журналистов за их работу ну,как Вышинского". Спасибо. Сенцова значит плохо обвинили, "раз Вам виднее"? "ну с не согласными вы действительно боретесь серьёзно ,как с Бузиной ( у вас же убить не согласного с политикой государства подвиг ,а не преступление). Хорошо, хоть в России - маяке демократии, это преступление, как, например с Немцовым. Ну а теперь про войну , честно, я не знал ,что вооружённый сброд( всу) " И пишу я вроде по-русски про Грозный, а Вы про ВСУ и Донбасс... Последний раз, когда я проверял, Грозный был не на Донбассе. Донбасс "кстати люди на Донбассе сначала тоже требовали референдума !" А это уже дискриминация жителей Татарстана и Чукотки: они ведь не могут проводить референдум; даже за призыв к нему в России дают 5 лет. "Ну ,а почему " избиение" в кавычках ,да всё просто я не видел с чего началось , может этот человек представлял опасность для окружающих?" Конечно представлял! Это же надо покушаться на российскую демократию - единственную истинную ценность в России. "А зная наших мазАхистов либералов [здесь нужна запятая] могу предположить ,что он сам спровАцИровал полицейских! " Нет определённо вы почему-то не любите русский язык и географию. Грозный у Вас на Донбассе, а про русский язык и говорить нечего. Небось учительница злая была?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Шапиро Женька, ну ,вам видней как обвинять журналистов за их работу ну,как Вышинского ,ну с не согласными вы действительно боретесь серьёзно ,как с Бузиной ( у вас же убить не согласного с политикой государства подвиг ,а не преступление) ,и даже вполне демократическая процедура сбор подписей ,если она не одобрена сверху ,таит в себе смертельную опасность ( Одесса 2 мая 2014 г)! Ну а теперь про войну , честно, я не знал ,что вооружённый сброд( всу) Донбасс цветами обстреливает, кстати люди на Донбассе сначала тоже требовали референдума ! И ещё не подскажешь ,почему захваты административных зданий в Киеве и на западе Украины подвиг ,а на Донбассе преступление? Ну ,а почему " избиение" в кавычках ,да всё просто я не видел с чего началось , может этот человек представлял опасность для окружающих? А зная наших мазахистов либералов могу предположить ,что он сам спровацровал полицейских!
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