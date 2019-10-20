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20 жовтня • оновлено в 16:55
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Прорив дамби під Красноярськом: названо головну версію смертельної НП

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Прорив дамби в Красноярському краї Росії, в результаті якого загинули 15 осіб, міг статися через порушення технології при проведенні золотодобувних робіт.

Про це заявили ТАСС в Слідчому комітеті Росії (СКР). У відомстві підкреслили, що ця версія є пріоритетною.

Як повідомляє прес-служба СКР, у рамках кримінальної справи вже були затримані три людини: директор золотодобувного підприємства "Сісім", начальник і майстер ділянки артілі. В офісі компанії пройшли обшуки, вилучена технічна і фінансова документація.

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Порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки при веденні робіт, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб".

В ході допиту затриманих і свідків, а також вивчення вилученої документації були виявлені порушення в організації роботи золотодобувної артілі. Встановлено, що дамби зведені незаконно без будь-яких дозвільних документів з метою відведення грунтових вод на ділянці видобутку золота. Прорив почався з верхньої, а потім по ланцюжку через сили потоку води зруйнувалися ще чотири гідротехнічні споруди.

Крім того, встановлено, що гірничий майстер, в посадові обов'язки якого входила організація і проведення робіт на ділянці, не має ніякої спеціальної освіти.

Начальник ділянки повідомив слідчому про те, що розумів небезпеку спорудження робочого селища в зоні затоплення.

Прорив дамби під Красноярськом: названо головну версію смертельної НП

russian.rt.com

Прорив дамби під Красноярськом: названо головну версію смертельної НП

russian.rt.com

Прорив дамби під Красноярськом: названо головну версію смертельної НП

russian.rt.com

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Місце
Росія Красноярськ
Тег
Новини Росії
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