У СБУ пояснили, як пропагандисти "Звєзди" пробралися в Україну

Журналістка російського пропагандистського телеканалу "Звєзда" Діана Сіразі прибула в Київ як приватна особа.

"Це журналістка-початківиця, тому в поле зору Служби безпеки України вона не потрапляла". Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі СБУ.

У цьому контексті там зауважили, що "це їхня звичайна технологія: вони беруть новачків, які щойно влаштувалися на роботу, або стажистів. Вони приїжджають до України як приватні особи".

Російська пропагандистка Діана Сіразі

У СБУ запевнили, що "оперативно відреагують" на цей факт у разі, якщо пропагандистами будуть вчинені протиправні дії.

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