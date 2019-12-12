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12 грудня • оновлено в 14:18
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У СБУ пояснили, як пропагандисти "Звєзди" пробралися в Україну

6.4т
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Журналістка російського пропагандистського телеканалу "Звєзда" Діана Сіразі прибула в Київ як приватна особа.

"Це журналістка-початківиця, тому в поле зору Служби безпеки України вона не потрапляла". Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі СБУ.

У цьому контексті там зауважили, що "це їхня звичайна технологія: вони беруть новачків, які щойно влаштувалися на роботу, або стажистів. Вони приїжджають до України як приватні особи".

Російська пропагандистка Діана Сіразі

Російська пропагандистка Діана Сіразі

У СБУ запевнили, що "оперативно відреагують" на цей факт у разі, якщо пропагандистами будуть вчинені протиправні дії.

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Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Місце
Україна Київ
Теги
пропаганда Новини Росії
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
А давайте Цимбалюка отправим вна? Правда жалко скотинку, ведь там его ждёт голодная смерть.
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фил филька
фил филька
российские журналисты "пробрались" в украину по приглашению президента украины))) цирк а не страна)
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5
1
Ку Алексей
Ку Алексей
пробрались уж пробрались...
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