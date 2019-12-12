У СБУ пояснили, як пропагандисти "Звєзди" пробралися в Україну

Журналістка російського пропагандистського телеканалу "Звєзда" Діана Сіразі прибула в Київ як приватна особа.
"Це журналістка-початківиця, тому в поле зору Служби безпеки України вона не потрапляла". Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі СБУ.
У цьому контексті там зауважили, що "це їхня звичайна технологія: вони беруть новачків, які щойно влаштувалися на роботу, або стажистів. Вони приїжджають до України як приватні особи".
Російська пропагандистка Діана Сіразі
У СБУ запевнили, що "оперативно відреагують" на цей факт у разі, якщо пропагандистами будуть вчинені протиправні дії.
Як писав OBOZREVATEL:
Група пропагандистів російського телеканалу "Звєзда", який висвітлює окупацію Донбасу, прилетіла до Києва. Вони заявили, що в такий спосіб відреагували на "запрошення" президента України Володимира Зеленського, яке пролунало на "нормандському саміті".
Зеленський у "нормандському форматі" закликав російських пропагандистів припинити створювати фейки і запропонував їм приїхати в Україну, щоб побачити реальну картину життя країни.
Він також яскраво потролив топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, зазначивши, що той "не забруднить туфлі "Бріоні", якщо для об'єктивності відвідає Україну.
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