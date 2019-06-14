Не Єльцин: Ілларіонов розкрив імена людей, які привели Путіна до влади

Нинішнього главу Росії Володимира Путіна до влади привів не президент Борис Єльцин і навіть не представники КДБ, ГРУ чи інших спецслужб.

Ключову роль в процесі наступництва 1998-1999 років у Кремлі зіграли двоє людей — донька Єльцина Тетяна Юмашева з чоловіком Валентином, написав у блозі на OBOZREVATEL екс-радник Путіна і економіст Андрій Ілларіонов.

"Останні 6 місяців я займався розслідуванням, хто, як і чому привів до влади Володимира Путіна. Частково я теж був здивований, адже виявилося, що це були не спеслужби і навіть не Єльцин, а його дочка з чоловіком — Тетяна і Валентин Юмашеви. Про існування останнього значна частина росіян, до речі, навіть не підозрює", — зазначив Ілларіонов.

Тетяна і Валентин Юмашева 24СМІ

За його словами, сама Тетяна Борисівна в своєму блозі колись написала, що першим указом, який підписав Путін, було забезпечення гарантій безпеки Єльцину і членам його сім'ї. Юмашеву дуже обурювало, що в деяких країнах президенти після закінчення повноважень, були покарані за скоєні ними злочини.

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"Це означає, що ні президент Єльцин, ні будь-який інший президент не може переслідуватися за законом, щоб не зробив. Тобто Медведєва ніколи не покарають за те, що він відправив війська до Грузії. Точно так само не покарають і Путіна, який відправив війська в Чечню. Хоча перед законом усі рівні, незалежно від позицій, положень і мільярдів", — підкреслив Ілларіонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог назвав можливих наступників Путіна. У списку 6-7 людей.

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