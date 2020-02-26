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26 лютого • оновлено в 13:48
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Пристайко жорстко відреагував на "України нема, а українці – хохли" від Суркова

10.6т
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Заява про те, що України не існує, а українці – хохли, є особистою позицією колишнього помічника російського президента Володимира Путіна по Донбасу Владислава Суркова.

Таку думку в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL висловив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 26 лютого в рамках форуму "Age of Crimea Forum 2020", який відбувається у Києві. За його словами, зараз наша держава веде переговори з Російською Федерацією, а не із Сурковим.

"Хто такий Сурков? Колишній помічник Путіна. І він може говорити все, що вважає за необхідне. В Росії живе дуже багато людей, які мають різні думки, я не збираюся коментувати слова колишнього помічника президента РФ", – заявив Пристайко.

Вадим Пристайко і Владислав Сурков

Вадим Пристайко і Владислав Сурков

На уточнення OBOZREVATEL, що саме Сурков займався питанням України щонайменше останні 6 років, міністр ще раз наголосив, що це його власна позиція.

"У всіх є своя позиція. У нас є позиція, що російська агресія почалася саме з України. Я не збираюсь коментувати слова Суркова, як і домовлятися з ним. Зараз ми ведемо переговори з Російською Федерацією. Сурков – це колишнє. А коли ми почуємо позицію російської Федерації – ми будемо її коментувати", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що російський президент Володимир Путін і надалі розділятиме Україну на Центральну і Західну, просуваючи проєкт "Новоросія".

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Вадим Пристайко Владислав Сурков Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Росії війна
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Комментарии на сайте не модерированы
Архипов Михаил
Архипов Михаил
Сурков,сын шлюхи подзаборной.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Думаю Россия планирует серьёзные финансовые вливания, интеграцию и социальные программы на Донбассе. Для этого нужен опытный и доверенный России человек, отличный профессионал. Первый мощный сигнал мы увидим после Дня Победы! Рекомендую https://www.youtube.com/watch?v=0PeOOnEcOVY Для чего Донецку российский премьер.
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