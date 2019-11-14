"Прикро, чому я?" Благовіщенський стрілець залишив послання перед бійнею

19-річний російський студент Данило Засорін, який розстріляв товаришів у коледжі у Благовіщенську, перед злочином записав аудіозвернення.

Його публікує Telegram-канал Baza, зазначаючи при цьому, що підтверджень того, ніби голос на записі дійсно належить саме цьому хлопцю, немає. (Щоб послухати послання, доскрольте до кінця сторінки).

Він довго говорить про те, що масові розстріли у школах залишаються серйозною проблемою, над якою ніхто не працює. При цьому хлопець згадує трагедію в Колумбайні (США, 1999 рік, двоє школярів убили 13 осіб).

Данило Засорін

"Подзвонив би я зараз Даньці і сказав, що завтра це трапиться. І що б він зробив? Подзвонив би в поліцію? Знаючи нашу поліцію, вони б просто сказали – добре, і поклали б трубку. Подзвонив би батькам? Я б їм ****** (набрехав), що Данька біситься, бо ми з ним перестали спілкуватися, він же там спивається", – каже він.

Хлопець заявляє, що "ніхто б не зміг це зупинити з тих, кого звинувачуватимуть по телевізору, коли це трапиться". "Тому думайте у цей бік. Ще, звісно, прикро, чому саме я, чому саме тут, чому саме зараз", – зазначає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Благовіщенську в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства студент влаштував стрілянину, в результаті якої п'ятеро учнів отримали серйозні поранення. Один із них помер у лікарні.

Причиною могла стати помста через дівчину. ЗМІ пишуть, що її нібито зґвалтували в одному з приміщень коледжу.

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