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"Повна брехня!" Путін на "Прямій лінії" висловився про окупацію Донбасу

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Президент РФ Володимир Путін назвав брехнею звинувачення в окупації Донбасу.

Відповідну заяву він зробив під час "Прямої лінії" 20 червня, коментуючи накладені на РФ санкції. За словами глави Росії, його країна до захоплення територій України не має стосунку.

"Ось дивіться, Китайська народна Республіка не стосується Криму і Донбасу, правильно? Нас звинувачують, що ми Донбас окупували. Повна нісенітниця, брехня. Китай не має до цього стосунку, а тарифи на його товари – ті ж санкції, збільшуються і збільшуються", – заявив він.

У контексті Донбасу глава РФ підкреслив, що санкції проти китайської компанії Huawei нібито накладено через те, що Китай розвивається.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Газета.ру

"Він став глобальним конкурентом іншої глобальної держави – Сполучених Штатів. Те ж саме відбувається щодо Росії. І відбуватиметься далі", – висловився він.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії організаторів "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним підловили на постановочних питаннях.

Кореспонденти, які 20 червня нібито спонтанно приїхали в лікарню, щоб поставити своє запитання, обмовилися, що вже раніше бували там.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Тварь
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Питон Каа
Питон Каа
Хорошую сказочку себе придумала Украина чтобы оправдать собственное нежелание или неспособность договориться с Донбассом. Жители Донбасса оккупировали Донбасс и сами себя погнали на референдум под дулами автоматов.
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D SS
D SS
старий мамразматик
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
D SS, Будем знакомы
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