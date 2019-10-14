Пов'язані з КДБ? З'явилася нова "ядерна" версія загибелі групи Дятлова

Трагедія з групою Дятлова в 1959 році могла статися в результаті вибуху ракети з ядерною боєголовкою.

Як передає svpressa, сестра загиблого Ігоря Дятлова Тетяна Пермінова впевнена, що загибель студентів сталася з вини військових, які проводили в ті роки випробування нової секретного зброї, і на полігоні могла статися позаштатна ситуація.

Передбачається, що багато що в цій історії засекречено з тієї причини, що дятловці могли бути пов'язані з Комітетом Державної Безпеки (КДБ) СРСР і їх "спеціально відрядили на перевал виконувати особливу місію спецслужб".

"Швидше за все, туристи дісталися до пункту призначення і дочекалися техногенного моменту, який, мабуть, і повинні були зняти. Але він пройшов не так, як було заплановано..." - сказано в повідомленні.

При цьому ще рік тому на перевалі Дятлова знайшли кратер, схожий на сліди ядерного вибуху. Але слідчі не зацікавилися всерйоз цим фактом.

Місце трагедії з групою Дятлова фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, існувала версія, що туристів з групи Дятлова, які загинули в горах Уралу, могла погубити снігова людина, а також, що вони могли влаштувати бійку між собою через свого керівника.

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