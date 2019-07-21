"Потрібна єдина валюта": в Росії зробили лякаючу заяву щодо поглинання Білорусі

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що для розвитку більш тісної інтеграції Росії і Білорусі знадобитися загальна для двох держав валюта.

Із відповідною позицією виступила вона в інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ, пишуть "РИА Новости".

"У цьому році ми святкуємо 20-річчя союзного договору. Це той час, коли ми повинні осмислити, як ми пройшли цей шлях, чого ми досягли, на якій точці ми знаходимося і що нам потрібно робити далі", – зазначила Матвієнко.

Валентина Матвієнко Комсомольская правда

При цьому спікер РФ заявила, що проблем, які не вирішуються, між Росією і Білоруссю нібито не існує, адже вони "завжди знаходять рішення".

"На мій погляд, чи ми будуємо далі реальне союзну державу, – ніхто в Росії ніколи не говорив, не піднімає тему створення єдиної держави, – ні, це союз держав. Але це повинен бути повноцінний союз із точки зору економіки, яка однаково розвивається, тому що інакше дуже складно інтегруватися. Це союз, який повинен на тому чи іншому етапі мати єдину валюту, тому що важко з різними валютами визначати фінансово-грошову, валютну політику", – сказала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін заявив, що питання введення єдиної валюти в рамках інтеграції Росії і Білорусії буде вирішуватися на рівні президентів двох країн.

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