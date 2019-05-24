Порєбрік News: від України зажадали референдуму на умовах Кремля

Російські пропагандистські ЗМІ 23 травня активно обговорювали можливість проведення в Україні референдуму про примирення з РФ, який передбачає фактично капітуляцію Києва. Новообраного президента України Володимира Зеленського лякали російськими ракетами.

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Скандальний російський пропагандист Ігор Коротченко заявив, що в Україні необхідно провести референдум про входження більшої частини її територій до складу РФ.

"Зеленському я міг би побажати лише одне — провести референдум з двома питаннями. Перше — чи хочете ви поруч з українським отримати громадянство Російської Федераціі? І друге питання — чи хотіли б ви стати частиною Російської Федерації?.. Вся східна і південна Україна проголосували б за інтеграцію з Росією, а захід, ну, пішов би собі до Європи", — висловився Коротченко.

Російський сенатор Франц Клінцевич заявив, що Росія застосує проти України свої системи ППО, якщо на її території з'являться війська НАТО.

"Я дуже боюся, що через рік максимум війська НАТО будуть в Україні... У нас серйозна система ППО і контролю, ми зуміємо, але може статися так, що цілей стане занадто багато... Настають дуже складні, на мій погляд, часи, і в даному випадку для реалізації цієї концепції нова команда (президента Володимира Зеленського. — Ред.), яка прийшла, стає вкрай небезпечною", — заявив сенатор.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов висловив надію на те, що референдум про мирні переговори з Росією змусить Україну повернутися в орбіту впливу країни-агресора і покаятися перед "Л/ДНР".

"У разі референдуму не буде вашого дегенеративного походу в НАТО, не буде у вас війни на Донбасі. Ви покаєтеся перед жителями Донбасу, на колінах приповзете і скажете: "Вибачте нас за це!". У вас буде російська мова, у вас не буде ніякої бандерівщини!" — сказав Соловйов.

Українська журналістка Яніна Соколова зловила кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова на антисемітській риториці. Кисельов "розподілив ролі народів" у Другій світовій війні: за його словами, народам СРСР була відведена роль переможців, а євреям — роль жертв Голокосту.

"Дмитро Кисельов дохідливо пояснив, чому Росія з розмахом святкує перемогу, а Ізраїль мовчки вшановує пам'ять загиблих... Один знайшов у собі мужність і сили, щоб боротися, а другий, історично так склалося, — жертва. Що з них взяти — математики та шахісти! Дімо, я тобі нагадаю, півтора мільйони євреїв воювали в антигітлерівській коаліції і перемогли. І вони сумують за своїми загиблими. А ти, дурню, пишаєшся, що ми більше за всіх втратили. Аж у п'ять разів більше, ніж у Голокості! Придурок, бл*дь!" — емоційно заявила Соколова.

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