Порєбрік News: у Росії замахнулися ще на дві області України

Кремлівські пропагандисти 27 травня придумали рецепт, "як відвоювати нормальну Україну в України Бандери". Також на росТБ розмріялися про появу двох нових псевдореспублік за зразком "ДНР".

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Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах бойовиків "ДНР", заявив, що Одеса і Харків будь-якої миті можуть перетворитися на подобу терористичних "республік" Донбасу.

"Раптом одного разу Одеса прокидається, і там висить якийсь триколор або червоний прапор над адміністрацією. І кажуть — хлопці, там зайшли якісь "ввічливі люди". За моїми відчуттями, те саме у Харкові буде. Там просто протягом двох годин самі одесити, харків'яни зберуть усіх "правосеків", усіх виродків, самі притягнуть їх в адміністрації. І триколори, і червоні радянські прапори, які звідкись узялися, висітимуть вже на 90% балконів і вікон", — загрозливо висловився письменник-терорист.

Прихильник терористів "Л/ДНР" Захар Прилєпін порадив росіянам припинити ставитися до українців як до недолюдей, щоб відвоювати "нормальну" Україну в "України Бандери і Шухевича".

"Від самого початку 2014 року я казав, що не треба боротися з Україною, з українством, із вишиванкою, з борщем, з українською культурою. Припинити ось цю тему, що коли українець розумнішає, він стає росіянином — цитата з Гумільова... Треба завойовувати, відбирати нормальне українство, нормальну Україну. Україна Махна, Рибалка, Ковпака, Лесі Українки. Її треба забирати в України Шухевича і Бандери... Для чого знущатися і казати, що українці якісь недолюди?.. Ми з вами такі самі були ідіоти 15, 20, 30 років тому, теж скакали на кістках своєї країни", — заявив Прилєпін.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов осоромився у прямому ефірі через Україну. Він забув, як називається вулиця Києва, де розташована Адміністрація президента.

"Ворога доб'ють у його лігві, і це лігво — на Банній у Києві", — заявив рупор путінської пропаганди.

Потім Соловйов спробував виправити безглузду обмовку, але так і не згадав реальну назву вулиці — Банкова. "На Банківській, на Приватбанківській", — уїдливо зазначив пропагандист.

Прокремлівський журналіст Олександр Сосновський заявив, що в операції з проходження українськими кораблями Керченської протоки, під час якої 24 моряки потрапили в полон до Росії, нібито брали участь війська НАТО.

"В операції українських ВМС із просування трьох нещасних катерків у районі Керчі брали участь військові літаки НАТО, які злетіли з військової бази у західній Німеччині і потім рушили у бік Чорного моря. І, перебуваючи там, баражували під час всієї цієї операції. І фактично все це підтверджує те, що НАТО брало участь у військовій операції України", — висловився поплічник окупантів.

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