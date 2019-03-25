Порєбрік News: в ''ДНР'' пригрозили захопити Україну за лічені дні

Топ-пропагандисти Кремля закликали захопити Україну за лічені дні і повторити в найближчому майбутньому сценарій терористичних "Л/ДНР".

Про це та багато іншого читайте у "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так кремлівський пропагандист Олексій Ситников заявив, що скоро у західній Україні нібито повториться сценарій терористичних "Л/ДНР". Він додав, що в умовах наростання невдоволення тим, що відбувається в країні, населення цього регіону нібито може зажадати відділення і самостійності за аналогією з розвалом СРСР.

"Таке відчуття, що в зоні не видно тієї території, якою зараз є Україною. Я не виключаю шансів, що Західній Україні за деякий час це набридне. Це може призвести до формування в Західній Україні фактично такого самого процесу, який відбувся на сході. Я дуже боюся, що той набір проблем, який склався в Україні, може призвести до того, що цей об'єкт ці проблеми може не вирішити", — сказав Ситников.

Відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, колишній снайпер із "ДНР", заявив, що за бажання Росія нібито могла б повністю окупувати Україну за лічені дні. Нахабними погрозами Берич вибухнув у інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольская правда".

"Російська армія може взяти Україну за 20 днів. Але скільки буде зруйновано і скільки загине? Я скажу так: на Донбасі ще не було справжньої війни. Це коли по твоїх позиціях ведеться артпідготовка три доби, і там нічого не залишається. Ні окопів, ні бліндажів. І потім заходить піхота. Я пам'ятаю це за прикладом Боснії, на початку 90-х — саме так мусульмани там воювали, приблизно так діяли і хорвати. Самі фундаменти від будинків залишалися. потім — наступ", — спробував налякати українців терорист.

Деян Берич "112 Україна"

Російський пропагандист Дмитро Куликов осоромився на передачі рупора Кремля Володимира Соловйова, процитувавши слова лікаря Травкіна з фільму "Тридцять три" і піднісши їх як справжню думку актора Євгена Леонова.

"Є ж чудова відповідь західному журналісту нашого великого російського актора Євгена Леонова, якого запитали: "А ви бували за кордоном?" Він каже: "Так, у Польщі, Чехії, Німеччині". "Туристом?" — "Ні, в піхоті". Це об'єктивний факт, це зафіксовано в цьому самому інтерв'ю для західних ЗМІ", — сказав Куликов. "Це правда", — погодився із ним ведучий Володимир Соловйов.

Пробив все уровни дна, деятели российских государственных СМИ уже просто живут в выдуманном мире



Вчера в соловьёвской программе Д.Куликов (ведущий на ВГТРК и ТВЦ) в качестве реальных событий пересказал сцену из советской комедии



Соловьёв поддакивает, говорит: "Это правда" pic.twitter.com/ItvQI7W4zT — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 22 марта 2019 г.

Наталія Поклонська, колишній "прокурор" анексованого Криму, нині депутат нелегітимної Держдуми, заявила, що Донбас нібито увійде до складу Росії.

"Донбас встане, Донбас процвітатиме. І Донбас повернеться на свою історичну батьківщину. Я знаю про це. Ось побачите, все налагодиться. І ви будете пишатися собою, бо наші дідусі, прадідусі, бабусі, ті, які поклали своє життя за нашу батьківщину, вони ж з небес все бачать. Адже вони все це відчувають, моляться за вас і переживають. А ви ж не зрадили їхню пам'ять. Тому тернистий шлях, але його треба пройти", — поділилася вона своїми нетверезими думками під час візиту до терористичної "ДНР".

#Поклонская: Донбасс вернётся на свою историческую родину. Я знаю об этом. Ведь покойные дедушки с бабушками с небес всё видят. И вас ждут. Скоро https://t.co/PZUhxlTL2L pic.twitter.com/FhCXjLhzt2 — Necro Mancer (@666_mancer) 22 марта 2019 г.

Один із перших ватажків "ДНР" терорист Ігор Гіркін заявив, що президент Росії Володимир Путін має декілька двійників. Фрагмент його виступу показали в ефірі каналу Sobinews під час інтерв'ю з українським журналістом Романом Цимбалюком. Гіркіну поставили запитання, де поставити кому в реченні "Путіна стратити не можна помилувати".

"А якого із них? Їх зараз показують щонайменше трьох. Сто відсотків упевнений, Путіна скидатиме не народна революція — Путіна скидатиме його власне оточення", — відповів злочинець.

На мітинг, присвячений святкуванню п'ятиріччя анексії Криму, не пустили колишнього народного депутата України від нині забороненої КПУ. Незважаючи на проросійські погляди колаборанта, йому відмовили у відвідуванні заходу і перегородили дорогу поліцейським кордоном.

На відео чоловік відрекомендовується останнім народним депутатом України і обурюється, чому поліція не пускає його пройти через огорожу. Щоб викликати жалощі, він похвалився, що "стояв проти бандерівців". Але зрадника України все одно не стали слухати.

Український журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що не зміг дізнатися, хто ж потрапив на скандальне відео, оскільки поплічник окупантів стояв у профіль.

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла російських пропагандистів, які присвятили цілий сюжет катанню президента Росії Володимира Путіна на породистому коні. Зокрема рупори Кремля похвалилися, що Путін покатався на 16-річному коні ганноверської породи. Тварина має ім'я та кличку — Вальс, Іван.

"Путін нарешті осідлав російського Івана! Першого росіянина у 16 років? Дежа вю", — із усмішкою сказала вона, роблячи відсилання до слів соратника Путіна, лідера Чечні Рамзана Кадирова, який хвалився, що вбив першого росіянина в 16 років.

Детальніше про останні російські новини дивіться у випуску "Порєбрік News":

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.