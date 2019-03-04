Порєбрік News: у Росії видали секрети ''ДНР'' і пообіцяли Україні 100 років війни

Російські пропагандистські ЗМІ 1-3 березня висунули теорію, що війна в Україні триватиме з перервами протягом усього 21-го століття. Також на КремльТБ розповіли про іноземних найманців, що воюють у "ДНР", і озвучили втрати терористів.

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що політика влади України нібито підштовхує Росію до її повної окупації. Він зазначив, що в такому разі країна-агресор могла не витрачатися на будівництво мосту через Керченську протоку.

"Ви побачите з інтересом для себе, що, виявляється, Кримський міст можна було і не будувати. Виявляється, до Придністров'я можна й по сухому дійти", — цинічно заявив Соловйов.

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що в шести регіонах світу протягом усього ХХІ століття точитимуться збройні конфлікти. До таких зон лиха він відніс і Україну.

"Все ХХІ століття палатимуть Балкани, Україна, Північна Корея, Близький Схід. Шість фронтів. Це все давно сплановано, і будуть підпалювати періодично. Ось затихла Північна Корея — запалала Індія і Пакистан, вщухли Балкани — запалала Україна, затихла Сирія — запалає Іран і Афганістан", — погрозливо сказав Жириновський.

Екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, на якому лежить відповідальність за розгін Майдану, звинуватив Україну в розриві "братніх" зв'язків із Росією.

"Розглядають (на Заході. — Ред.) Україну як якийсь інструмент, за допомогою якого можна впливати, насамперед, на найближчого сусіда — Російську Федерацію. Цей інструмент створювався не впродовж останніх п'яти років, а протягом практично всієї так званої незалежності України після розвалу СРСР. Бо ідея політиків, перш за все західної цивілізації — відірвати Україну від свого родича, власного народу, віри, візантійської цивілізації", — обурився екс-глава МВС.

Відомий сербський найманець Деян "Декі" Берич, який був снайпером у "ДНР", поскаржився на величезні втрати терористів на Донбасі. Таку статистику він озвучив на офіційному брифінгу спікера МЗС Росії Марії Захарової.

За його словами, лише за останніх два місяці вони склали 70 осіб.

Найманець "ДНР" Деян Берич підтвердив у студії одного з російських пропагандистських каналів, що на Донбасі воює багато сербів.

Таким чином, він сам же спростував головний кремлівський міф про те, що на сході України йде "громадянська" війна.

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