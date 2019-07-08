Порєбрік News: у Росії видали безглуздий фейк про "звірства ЗСУ на Донбасі"

Російська пропаганда відзначилася фейком про "обстріли мирних жителів Донбасу", які нібито було видно навіть із космосу. Також російський найманець "Л/ДНР" проговорився про нові плани Кремля.

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Космонавт і герой Росії Олена Сєрова видала безглуздий фейк про те, що нібито особисто бачила з космосу, як українські війська бомбили мирних жителів Донбасу.

"З борту МКС неозброєним оком мені довелося побачити, як рвалися бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розташування ЗСУ. А в той момент там гинули беззбройні люди, жінки, люди похилого віку, діти! Владі України нецікава безпека власного народу. Їм потрібен конфлікт. Нестабільність в Україні необхідна, щоб труїти Росію, впроваджувати русофобські настрої, тим самим приховуючи власні військові злочини", – заявила вона.

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва похвалила президента України Володимира Зеленського за слова про "неможливість поділу жителів Донбасу на терористів і патріотів".

"Починаємо з сенсації, можна так сказати! Зеленський приїхав-таки на Донбас і заговорив російською мовою, мимоволі визнавши, що на Донбасі, уявіть собі, йде "громадянська" війна, яка розділила на своїх і чужих цілі сім'ї. Дійшло, нарешті, до офіційних осіб!" – заявила вона.

Російський найманець Андрій Морозов (на прізвисько "Мурз") запропонував забезпечити всіх бойовиків "ДНР/ЛНР" паспортами РФ і оголосити їх після цього "російськими миротворчими силами".

"Швидка паспортизація вояк, у разі успіху, крім інших цікавих наслідків, створює можливість для трансформації "корпусів" на "Російські миротворчі сили на Донбасі". Можна мило посміхнутися в мінських дискусіях про "введення миротворців". Навіщо їх вводити? Якихось поляків або бразильців? Вони вже тут. Люб'язно надані Росією разом з усім належним постачанням. А хто в них буде стріляти, той буде стріляти в армію РФ з усіма наслідками, що випливають", – намалював "Мурз" сценарій легалізації російської окупації сходу України.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Італії визнав, що його країна є стороною конфлікту на Донбасі. Звинувачуючи Україну в порушенні Мінських угод, Путін заявив: "Давайте спокійненько розберемося, хто, що повинен зробити, і не будемо перекладати всю відповідальність на одну зі сторін".

Український журналіст Роман Цимбалюк розцінив ці слова як зізнання у збройній агресії проти України: "Володимире Володимировичу, спасибі вам велике. По суті, це було щире зізнання – "не перекладати на одну зі сторін". Як тільки буде спільне розуміння, хто є сторонами конфлікту на Донбасі, тоді ми зможемо намацати бажаний для України мир".

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