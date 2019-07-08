ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Порєбрік News: у Росії видали безглуздий фейк про "звірства ЗСУ на Донбасі"

1.3тЧитати матеріал російською

Російська пропаганда відзначилася фейком про "обстріли мирних жителів Донбасу", які нібито було видно навіть із космосу. Також російський найманець "Л/ДНР" проговорився про нові плани Кремля.

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Космонавт і герой Росії Олена Сєрова видала безглуздий фейк про те, що нібито особисто бачила з космосу, як українські війська бомбили мирних жителів Донбасу.

"З борту МКС неозброєним оком мені довелося побачити, як рвалися бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розташування ЗСУ. А в той момент там гинули беззбройні люди, жінки, люди похилого віку, діти! Владі України нецікава безпека власного народу. Їм потрібен конфлікт. Нестабільність в Україні необхідна, щоб труїти Росію, впроваджувати русофобські настрої, тим самим приховуючи власні військові злочини", – заявила вона.

Новини
Порєбрік News: у Росії замахнулися на ''споконвічно імперські землі'' України

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва похвалила президента України Володимира Зеленського за слова про "неможливість поділу жителів Донбасу на терористів і патріотів".

"Починаємо з сенсації, можна так сказати! Зеленський приїхав-таки на Донбас і заговорив російською мовою, мимоволі визнавши, що на Донбасі, уявіть собі, йде "громадянська" війна, яка розділила на своїх і чужих цілі сім'ї. Дійшло, нарешті, до офіційних осіб!" – заявила вона.

Російський найманець Андрій Морозов (на прізвисько "Мурз") запропонував забезпечити всіх бойовиків "ДНР/ЛНР" паспортами РФ і оголосити їх після цього "російськими миротворчими силами".

"Швидка паспортизація вояк, у разі успіху, крім інших цікавих наслідків, створює можливість для трансформації "корпусів" на "Російські миротворчі сили на Донбасі". Можна мило посміхнутися в мінських дискусіях про "введення миротворців". Навіщо їх вводити? Якихось поляків або бразильців? Вони вже тут. Люб'язно надані Росією разом з усім належним постачанням. А хто в них буде стріляти, той буде стріляти в армію РФ з усіма наслідками, що випливають", – намалював "Мурз" сценарій легалізації російської окупації сходу України.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Італії визнав, що його країна є стороною конфлікту на Донбасі. Звинувачуючи Україну в порушенні Мінських угод, Путін заявив: "Давайте спокійненько розберемося, хто, що повинен зробити, і не будемо перекладати всю відповідальність на одну зі сторін".

Український журналіст Роман Цимбалюк розцінив ці слова як зізнання у збройній агресії проти України: "Володимире Володимировичу, спасибі вам велике. По суті, це було щире зізнання – "не перекладати на одну зі сторін". Як тільки буде спільне розуміння, хто є сторонами конфлікту на Донбасі, тоді ми зможемо намацати бажаний для України мир".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПорєбрік Newsросійська пропагандаФейки російських ЗМІРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
6
8
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Петров Игорь
Петров Игорь
...если запад ждал чего-то другого от рашки, кроме тупой брехни, то он еще тупее и бесстыднее рашкованов ...и в этом наша проблема...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Петров Игорь
Петров Игорь
...эту дуру нужно еще опросить: не видела ли она моторолу с гиви и захаром на орбите, не пролетали ли окоянные...а то вдруг, важный свидетель...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Истерика - обычное что нацистов животных ожидает)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel