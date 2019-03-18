Порєбрік News: на росТБ виявили ''справжній центр України''

Кремлівські пропагандистські ЗМІ 16-17 березня мріяли про російські танки у Києві, розповідали лякалки про "американців, які топчуть Донбас", а також знайшли центр України в мавзолеї Леніна.

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що якби в Україні дійсно була російська агресія, то її армія вже була б у Києві.

"Немає ніякої агресії російської! Була б російська агресія, я зараз вів би передачу у Києві, а ви б тихо розповідали: "Спасибі російському воїну-визволителю!" — висловився пропагандист.

Володимир Соловйов укотре заявив, що сучасна Україна нібито зобов'язана своїм існуванням Володимиру Леніну.

"Україна з'явилася коли в такому вигляді? Завдяки дідусеві Леніну! Тому центр України в мавзолеї, де творець вашої країни лежить!" — єхидно сказав Соловйов.

Одіозна екс-регіоналка Олена Бондаренко на КремльТВ обурилася через те, що Україна хоче співпрацювати у військовому плані із Заходом і захищається від країни-агресора. Бондаренко заявила, що під виглядом боротьби за незалежність українцям нібито пропонують зробити "раболіпний вибір пана".

"Тобто ми не хочемо, щоб над нами літали російські літаки, але у нас американці топчуть ногами зараз Львів, Київ, Донбас! Нормально! Скрізь присутні військові інструктори!" — скипіла екс-соратниця Януковича.

На російському телебаченні вибухнули новими фейками про мовний закон, розгляд якого продовжує Верховна Рада України.

"Знищити всі мови крім української. У Верховній Раді розглядають новий ще жорсткіший мовний закон. Чого їм не йметься, питається? Війну громадянську через це почали, а от тепер все продовжують. За спробу зберегти двомовність можна заробити 10-річний тюремний термін! Боротьба за російську мову фактично прирівнюється новим законом до держзради", — заявив телеведучий Євген Попов.

Російські пропагандисти бурхливо відреагували на вимогу Європейського парламенту засудити комунізм і радянську владу.

"За що ми повинні покаятися цього разу? За комунізм як такий? За ідеологію, за виклик, кинутий світу, чи, можливо, за те, що радянська влада врятувала Європу від нацизму? За червоний прапор над Рейхстагом, за політ Гагаріна у космос? Незрозуміло. Тривогу викликає одне — якщо спочатку засудили комунізм, то після можна і Гітлера виправдати. Чи не до цього вони ведуть? Є таке відчуття. Будемо сподіватися, що ні. Але тривожні дзвіночки є", — заявила пропагандистка Ольга Скабєєва.

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