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Порєбрік News: на росТБ забили на сполох через "українського наполеона"

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Кремлівська пропаганда активно обговорює призначення генерала Володимира Кравченка новим командувачем українськими військами на Донбасі. На росТБ Кравченка назвали "українським наполеоном".

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News " (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російський політолог Андрій Нікулін розлютив кремлівських пропагандистів викриттям злочинів терористів "ДНР" у прямому ефірі.

"Партія війни існує в "республіках Л/ДНР". Скільки вигодонабувачів від війни, тих людей, які до війни були ніким, а зараз віджали квартири, машини, сіли на потоки контрабанди", – прямо заявив Нікулін.

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Російський письменник Захар Прилєпін, який раніше воював у лавах терористичної "ДНР", заявив про нові втрати серед бойовиків.

"Чергові страшні новини з Донбасу. Наш бат. Мені пишуть. Незважаючи на оголошене перемир'я, ми продовжуємо зазнавати втрат. Знову двоє тяжкопоранених і один загиблий", – поскаржився посіпака окупантів.

Порєбрік News: на росТБ забили на сполох через "українського наполеона"

mk.ru

В ефірі російського ТБ забили на сполох через призначення генерал-лейтенанта Володимира Кравченка новим командувачем ООС на Донбасі. Призначення прокоментував одіозний терорист "ДНР" Данило Бессонов.

"Кравченко, по-перше, дуже сильно відрізняється від інших українських генералів своєю войовничістю і скромністю в побуті. У його голові тільки війна. У його голові тільки бажання бути великим прославленим полководцем, таким собі українським наполеоном. Він схиблений на війні! Крім того, він уже на першій нараді своїй дав команду, що щодня у них повинні бути якісь перемоги", – занепокоївся колабораціоніст.

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Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Если,это действительно,так...То,это настоящий окопный украинский генерал..Честь и хвала ему!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Тревога, не то слово. Прям, ночей не спим из-за назначения командующим Василя Наполеоненко.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Лазарев Ярослав, Бессонница, это не страшно .Главное, что бы кирпичами и шлакоблоками не начали срать .
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