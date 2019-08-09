Порєбрік News: на росТБ забили на сполох через "українського наполеона"

Кремлівська пропаганда активно обговорює призначення генерала Володимира Кравченка новим командувачем українськими військами на Донбасі. На росТБ Кравченка назвали "українським наполеоном".

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News " (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російський політолог Андрій Нікулін розлютив кремлівських пропагандистів викриттям злочинів терористів "ДНР" у прямому ефірі.

"Партія війни існує в "республіках Л/ДНР". Скільки вигодонабувачів від війни, тих людей, які до війни були ніким, а зараз віджали квартири, машини, сіли на потоки контрабанди", – прямо заявив Нікулін.

Російський письменник Захар Прилєпін, який раніше воював у лавах терористичної "ДНР", заявив про нові втрати серед бойовиків.

"Чергові страшні новини з Донбасу. Наш бат. Мені пишуть. Незважаючи на оголошене перемир'я, ми продовжуємо зазнавати втрат. Знову двоє тяжкопоранених і один загиблий", – поскаржився посіпака окупантів.

mk.ru

В ефірі російського ТБ забили на сполох через призначення генерал-лейтенанта Володимира Кравченка новим командувачем ООС на Донбасі. Призначення прокоментував одіозний терорист "ДНР" Данило Бессонов.

"Кравченко, по-перше, дуже сильно відрізняється від інших українських генералів своєю войовничістю і скромністю в побуті. У його голові тільки війна. У його голові тільки бажання бути великим прославленим полководцем, таким собі українським наполеоном. Він схиблений на війні! Крім того, він уже на першій нараді своїй дав команду, що щодня у них повинні бути якісь перемоги", – занепокоївся колабораціоніст.

Детальніше про останні російські новини дивіться у випуску "Порєбрік News":

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.