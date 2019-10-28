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28 жовтня • оновлено в 10:49
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Популярна мережа ресторанів РФ відмовилася визнати Крим російським

6.2т Читати матеріал російською

У Росії мережа ресторанів "Сушішоп" відмовилася визнавати окупований Крим частиною території РФ.

Так, на рекламній карті закладу український півострів позначений як окрема від Росії територія. Відповідне фото опублікував блогер Андрій Селезньов, передає сепаратистське видання "Новоросія".

На мапі, де вказані філії ресторанної мережі в Росії та за кордоном, територія анексованого Криму заштрихована.

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"Ось вам типовий приклад дискримінації Криму в російських торгових мережах. Зате скільки гордості: у Білорусь зайшли, у Казахстан зайшли, в Азербайджан теж... Що це за штрихування таке дивне? Чи не з українських карт воно взяте. Карта висить у них біля входу. Магазин "Сушішоп" на розі вулиці Варшавської й Ленінського проспекту. Пітер. Так, ще на їхньому сайті Крим взагалі відсутній на карті РФ", – розповів Селезньов.

Карта Росії без Криму

Карта Росії без Криму

Россмо

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська письменниця Людмила Уліцька розповіла, що Крим – міжнародна земля, коридор між європейською цивілізацією й Росією.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
Крим Новини Росії
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Правильно, не все ка-ца-пы полные св-оло-чи, попадаются еще осторожные св-оло-чи.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Теперь я понимаю по какой карте руководствовалась несравненная Псаки когда посылала 6 флот США к берегам Беларуси)
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
И снова проходил мимо, При чем здесь Псаки? Если сказать нечего, то лучше молчать, а не глупости писать
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А еще сушишоп не признает Украину, ее вообще нет на карте.
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