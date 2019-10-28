Популярна мережа ресторанів РФ відмовилася визнати Крим російським

У Росії мережа ресторанів "Сушішоп" відмовилася визнавати окупований Крим частиною території РФ.

Так, на рекламній карті закладу український півострів позначений як окрема від Росії територія. Відповідне фото опублікував блогер Андрій Селезньов, передає сепаратистське видання "Новоросія".

На мапі, де вказані філії ресторанної мережі в Росії та за кордоном, територія анексованого Криму заштрихована.

"Ось вам типовий приклад дискримінації Криму в російських торгових мережах. Зате скільки гордості: у Білорусь зайшли, у Казахстан зайшли, в Азербайджан теж... Що це за штрихування таке дивне? Чи не з українських карт воно взяте. Карта висить у них біля входу. Магазин "Сушішоп" на розі вулиці Варшавської й Ленінського проспекту. Пітер. Так, ще на їхньому сайті Крим взагалі відсутній на карті РФ", – розповів Селезньов.

Карта Росії без Криму Россмо

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська письменниця Людмила Уліцька розповіла, що Крим – міжнародна земля, коридор між європейською цивілізацією й Росією.

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