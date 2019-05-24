Хворий? Помічник Путіна з питань Донбасу подав у відставку

Помічник президента Росії Владислав Сурков, який є куратором війни на Донбасі, нібито написав заяву про відставку.

Про це в п'ятницю, 24 травня, повідомив Telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ", що спеціалізується на інсайдах із Кремля. Офіційного підтвердження або спростування інформації поки немає.

Канал "Это "ДНР", детка!" у Telegram у свою чергу написав, що Сурков іде з посади за станом здоров'я.

"Причина погіршення здоров'я полягає в гострій наркотичній залежності", – йдеться в повідомленні.

Інший Telegram-канал – "Кремлёвский безБашенник" – також написав про відставку помічника глави РФ, зазначивши, що його посаду нібито планують трансформувати.

"З оновленим функціоналом (зокрема, будуть розширені завдання економічної інтеграції, посилений блок розвитку промисловості і т.д.) до роботи готується приступити Михайло Бабич [колишній посол Росії в Білорусі. – Ред.], який буде працювати "у зв'язці" з віце-прем'єром Дмитром Козаком", – йдеться у повідомленні.

"Антиглянец" підтвердив інформацію про відставку, посилаючись на власні джерела. Також з'явилася неперевірена інформація, що заяву було напсано ще два тижні тому.

Владислав Сурков Комсомольская правда

Відзначимо, повідомлення про наміри чиновника покинути посаду помічника російського президента з'являлися в росЗМІ ще з 2018 року.

Так, у лютому Сурков написав заяву, в якій просив його звільнити у зв'язку зі станом здоров'я, проте глава РФ Володимир Путін не підписав її.

У грудні 2018 року помічник Путіна з'явився на публіці виснаженим і з паличкою. Відповідне фото Суркова викликало великий резонанс.

При цьому нещодавно "НЕЗЫГАРЬ" писав, що Бабич змінить Суркова в питаннях кураторства Донбасу до 28 травня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Помічник Путіна Владислав Сурков незмінно займався кураторством самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" із 2014 року, коли Росія окупувала схід України.

На початку травня російський проект WarGonzo, який підтримує бойовиків на Донбасі, з посиланням на джерело в Адміністрації президента РФ підтвердив, що Сурков продовжує курирувати "Л/ДНР".

Раніше ж деякі ЗМІ писали, що Сурков, найімовірніше, покинув пост головного куратора невизнаних "Л/ДНР", і його місце знову запропонували Михайлу Бабичу.

Інформація про його відставку з'являлася вже неодноразово. Однією з причин називали те, що він став занадто небезпечним для президента РФ.

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