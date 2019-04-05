Помер попередник Путіна

Помер третій директор ФСБ, депутат Держдуми від фракції "Єдина Росія" Микола Ковальов.

Про це в п'ятницю, 5 квітня, повідомив віце-спікер нижньої палати парламенту Сергій Неверов в Facebook. Ковальов помер на 71-му році.

"Вперше він обрався в Думу в 1999 році. Генерал армії. Був директором ФСБ в складний час. Але перш за все, він був справжнім борцем і чуйною людиною. Багато хороших і добрих спогадів пов'язано з ним. Не віриться, що його більше з нами немає . Світла пам'ять", — сказано в повідомленні.

Ковальов служив в ФСБ з 1974 року, а після розвалу Радянського Союзу був заступником начальника московського відділення Федеральної служби контррозвідки.

У 1996 році при президентові Борисі Єльцині був призначений директором ФСБ. На цій посаді через два роки його змінив нинішній глава РФ Володимир Путін.

Володимир Путін і Микола Ковальов zampolit.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії у віці 80 років помер відомий конструктор Путіна, який створив зброю масового ураження.

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