Помер останній з творців радянської ядерної зброї

У віці 101 року помер найстаріший академік Російської академії наук (РАН), почесний директор Інституту теоретичної фізики імені Ландау Ісаак Халатников.

Як повідомили РБК у РАН, академік помер в наукомісті в Чорноголовці Московської області.

Халатников народився в Катеринославі (нині Дніпро) в 1919 році. Був останнім з творців радянської атомної і водневої зброї.

Запропоноване ним рішення складної проблеми стійкості при розрахунку бомб дозволило істотно скоротити терміни створення зарядів.

Разом з Львом Ландау Халатников створив теорію квантових рідин. Також йому належать роботи з релятивістської космології про поведінку Всесвіту на ранніх стадіях її розвитку і основ квантової електродинаміки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український академік, президент Національної академії наук України Борис Патон також помер у віці 101 року.