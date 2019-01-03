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Дмитро Нєкрасов
Дмитро Нєкрасов
Російський економістВсі статті автора

Половина домов заброшена и разрушена: как живет российская глубинка

3.8тЧитати матеріал російською

Поскольку большую часть времени моя семья проводит на Кипре, в каникулы и праздники мы преимущественно возим детей по бабушкам и родственникам в РФ.

Поэтому Новый год я провел довольно странным образом в глуши в 200 км под Воронежем в селе Новая Чигла, из которого родом родители жены.

Я не раз там бывал и раньше, но только летом, когда все зелено, тепло и красиво. Зимой же в России в целом, прямо скажем, не очень. А тут погода какая-то совсем неприятная стояла: пасмурно, холодно, сильный ветер. Такое впечатление, что все вокруг одного цвета.

Половина домов заброшена и разрушена: как живет российская глубинка

Облик села, такой же удручающий: едва не половина домов заброшена и разрушена, 70% оставшихся в довольно жалком состоянии. (Чтобы представить это статистически следует сказать, что по состоянию на 1913 год в селе было более 1700 домовладений и почти 12000 жителей, а на 2010 год жителей с трудом насчитывалось 2400). Есть, конечно, и новые кирпичные дома, но они тем сильнее выделяются на общем фоне.

Половина домов заброшена и разрушена: как живет российская глубинка

Так вот катаюсь я по этой унылой действительности на привезенном из Москвы снегоходе, и мысли текут где-то между Чеховским: "пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше" и осознанием точности фразы Победоносцева "Россия – ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек".

Половина домов заброшена и разрушена: как живет российская глубинка

И тут обращаю внимание на табличку на школе. Здесь, мол, учился нобелевский лауреат по физике Черенков. Погуглил, поспрашивал и вправду вот во всей этом ледяном захолустье родился и вырос целый нобелевский лауреат. В семье впоследствии репрессированного кулака.

Это настолько метафорично, что не знаешь смеяться тут или плакать.

Половина домов заброшена и разрушена: как живет российская глубинка

Электричество в село провели 1960-х, через несколько лет после того, как Черенков получил свою Нобелевскую премию, асфальтную дорогу связывающую село с остальным миром построили в 1971 году, газ вообще в 2000-х. Многие дома, в которых люди до сих пор живут как в основном жилье, не изменились со времен Черенкова, с удобствами на улице.

"Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей", чем и гордимся дружно.

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Автор
Дмитро НєкрасовДмитро Нєкрасов
Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Дмитрия Некрасова
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Поцриёт-киприот "озаботился" жизнью глубинки?о чего не голосил,когда протирал штаны в ГД? что нибудь полезного сделал? или трындеть не мешки ворочать? выполз на укропомойке додельник.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Дегтяренко Еблана, ну так а почему этому засирателю и не поползать по укропомойке,если ты,макака слопатыжрущая,тут живешь..ха-ха-ха..
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
С какой целью нацисты интересуетесь?))) Челюсть срослась???
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
зато лезть ко всему миру как правильно жить впереди всех чмошники вечно пьяные
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