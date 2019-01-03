Поскольку большую часть времени моя семья проводит на Кипре, в каникулы и праздники мы преимущественно возим детей по бабушкам и родственникам в РФ.

Поэтому Новый год я провел довольно странным образом в глуши в 200 км под Воронежем в селе Новая Чигла, из которого родом родители жены.

Я не раз там бывал и раньше, но только летом, когда все зелено, тепло и красиво. Зимой же в России в целом, прямо скажем, не очень. А тут погода какая-то совсем неприятная стояла: пасмурно, холодно, сильный ветер. Такое впечатление, что все вокруг одного цвета.

Облик села, такой же удручающий: едва не половина домов заброшена и разрушена, 70% оставшихся в довольно жалком состоянии. (Чтобы представить это статистически следует сказать, что по состоянию на 1913 год в селе было более 1700 домовладений и почти 12000 жителей, а на 2010 год жителей с трудом насчитывалось 2400). Есть, конечно, и новые кирпичные дома, но они тем сильнее выделяются на общем фоне.

Так вот катаюсь я по этой унылой действительности на привезенном из Москвы снегоходе, и мысли текут где-то между Чеховским: "пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше" и осознанием точности фразы Победоносцева "Россия – ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек".

И тут обращаю внимание на табличку на школе. Здесь, мол, учился нобелевский лауреат по физике Черенков. Погуглил, поспрашивал и вправду вот во всей этом ледяном захолустье родился и вырос целый нобелевский лауреат. В семье впоследствии репрессированного кулака.

Это настолько метафорично, что не знаешь смеяться тут или плакать.

Электричество в село провели 1960-х, через несколько лет после того, как Черенков получил свою Нобелевскую премию, асфальтную дорогу связывающую село с остальным миром построили в 1971 году, газ вообще в 2000-х. Многие дома, в которых люди до сих пор живут как в основном жилье, не изменились со времен Черенкова, с удобствами на улице.

"Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей", чем и гордимся дружно.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.