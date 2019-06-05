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"Політбюро 2.0": у ближньому колі Путіна відбулися суттєві зміни

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У найближчому оточенні президента Росії Володимира Путіна відбулися перестановки. З "особистого кола" Путіна під назвою "Політбюро 2.0" раптово вибув спікер Державної Думи В'ячеслав Володін, при цьому посилилася роль силових структур.

Про це йдеться в доповіді агентства "Мінченко Консалтинг" про російські еліти "Політбюро 2.0 і антиістеблішментна хвиля", яка опинилася в розпорядженні РБК (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

"Політбюро 2.0" вважається найвпливовішим неформальним політичним інститутом у Росії. Належність до нього аналітики встановлюють за допомогою неформалізованих експертних інтерв'ю з представниками російських еліт.

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У політбюро входять люди ближнього кола Володимира Путіна, які мають можливість акумулювати значні ресурси, розпоряджатися ними і створювати власні мережі впливу. Причому їх формальні позиції в державі "важливі, але "не є визначальними при оцінці політичного впливу".

У ближньому колі Володимира Путіна відбулися перестановки

У ближньому колі Володимира Путіна відбулися перестановки

Згідно з доповіддю, з 2017 року склад найбільш впливового оточення президента Росії поповнився двома новими членами — секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим і підприємцем Геннадієм Тимченком, які вважаються старими знайомими Путіна. Крім того, свій вплив за два роки посилили ще два давніх друга лідера РФ — очільник "Роснєфті" Ігор Сєчін і бізнесмен Аркадій Ротенберг, а також глава "Ростеху" Сергій Чемезов і міністр оборони Сергій Шойгу.

На думку авторів роботи, важливість силових структур посилилася на тлі погіршення відносин Росії із Заходом. Політолог Костянтин Калачов переконаний, що роль силовиків зростає, і вони формують для Путіна не тільки картину світу, а й "впливають на ставлення до тих чи інших персоналій".

Микола Патрушев став ключовим переговірником на американському напрямку. Важливу роль відіграє засновник Volga Group Геннадій Тимченко, якого в 2016 році виключили з близького кола Путіна через "зниження активності". Зараз у бізнесмена все більше союзників у виконавчій владі, і його економічні проекти успішно розвиваються. Ключовим мегапроектом Тимченка аналітики називають розвиток інфраструктури Північного морського шляху. "Боротьба за транспортну інфраструктуру потрібна владі для збільшення свого ресурсного потенціалу в зв'язку з претензією Росії на роль однієї з ключових світових держав", — йдеться в доповіді.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу і засновник Volga Group Геннадій Тимченко

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу і засновник Volga Group Геннадій Тимченко

Роль головного виконавчого директора "Роснєфті" Ігоря Сечіна як неформального куратора енергетики з впливом на силовиків зміцнилася завдяки реанімації діяльності президентської комісії з ПЕК. Аркадій Ротенберг поліпшив позиції після завершення будівництва Кримського моста. Він також є привілейованим підрядником великих інфраструктурних проектів. Сергій Чемезов і Сергій Шойгу курують сферу оборони і ВПК, тоді як "роль армії зростає в умовах деградації дипломатичних інструментів". Шойгу вважається неформальним куратором ряду регіонів і одним з найбільш популярних у країні політиків за даними соцопитувань.

"Політбюро 2.0": у ближньому колі Путіна відбулися суттєві зміни

При цьому голова Держдуми В'ячеслав Володін знизив вплив на політичні партії та вийшов із "Політбюро 2.0". Тепер він серед кандидатів у члени "Політбюро 2.0". Такий же статус у голови Ради Федерації Валентини Матвієнко, керівника адміністрації президента Антона Вайно і першого заступника керівника АП РФ Сергія Кирієнка.

Місце в "Політбюро" зберегли прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, мер Москви Сергій Собянін, банкір Юрій Ковальчук.

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Особи
Володимир ПутінВ`ячеслав ВолодінСергій Шойгу
Місце
Росія
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