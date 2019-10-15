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15 жовтня • оновлено в 09:20
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Поховали заживо: кухар Путіна Пригожин знайшовся

3.4т Читати матеріал російською

Російський олігарх Євген Пригожин, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна, не розбився в результаті авіакатастрофи в Конго, як повідомлялося раніше.

Про це заявляє російський ресурс АБН з посиланням на знайомих Пригожина. За інформацією ЗМІ, він був здивований, дізнавшись про власну "загибелі".

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На питання: "Де ж ти був два дні?", Відреагував на це з посмішкою: "Парився з тьолками в лазні. А де ви мене шукали?".

За інформацією РИА Новости, Пригожин був відсутній у "приватних справах".

Володимир Путін і Євген Пригожин

Володимир Путін і Євген Пригожин

rferl.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, на борту літака Ан-72, який розбився в Конго, дійсно знаходилися громадяни Росії. Прес-аташе посольства РФ в Демократичній республіці Конго Наталія Кононова заявила, що на борту були Володимир Садовничий і Віталій Шумков.

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Особи
Євген Пригожин Володимир Путін
Місце
Росія
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hunt andres
hunt andres
Фейкометы укромойвные)))
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
hunt andres, эти рейки с русских ресурсов, вы там за поребриком, со своими разберитесь))
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1
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А кому-то печально ... Россияне за что вы так не любите одного из лучших друзей Путина ?
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2
2
Коваленко Николай
Коваленко Николай
Ах как жаль. Может Вован там в самолёте был?
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3
2
Коваленко Николай
Коваленко Николай
hunt andres, пу
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1
1
hunt andres
hunt andres
Коваленко Николай, Зе?
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2
0

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