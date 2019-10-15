Поховали заживо: кухар Путіна Пригожин знайшовся

Російський олігарх Євген Пригожин, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна, не розбився в результаті авіакатастрофи в Конго, як повідомлялося раніше.

Про це заявляє російський ресурс АБН з посиланням на знайомих Пригожина. За інформацією ЗМІ, він був здивований, дізнавшись про власну "загибелі".

На питання: "Де ж ти був два дні?", Відреагував на це з посмішкою: "Парився з тьолками в лазні. А де ви мене шукали?".

За інформацією РИА Новости, Пригожин був відсутній у "приватних справах".

Володимир Путін і Євген Пригожин rferl.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, на борту літака Ан-72, який розбився в Конго, дійсно знаходилися громадяни Росії. Прес-аташе посольства РФ в Демократичній республіці Конго Наталія Кононова заявила, що на борту були Володимир Садовничий і Віталій Шумков.

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