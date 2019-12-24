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24 грудня • оновлено в 11:55
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Олег Жданов
Олег Жданов
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Почему путинский Су-57 не хочет летать

4.8т
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В Хабаровском крае России во время испытательного полета разбился истребитель Т-50 (Су-57). В РФ его называют самолетом пятого поколения.

Нельзя в новом корпусе со старой начинкой прыгнуть из третьего поколения в пятое. Дело в том, что во второй половине 1990-х годов техническое название этого самолета было Т-50.

Это была старая советская разработка, которую и Россия, и Украина пыталась довести до ума. Он испытывался, в том числе, и на аэродроме "Гвардейское" в Крыму. Так вот, в этом самолете нового – только фюзеляж. Его сделали по принципу: "Я его слепила из того, что было".

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Когда России надо было продемонстрировать новые разработки, этот Т-50 превратился в Су-57. И это была одна из первых заявок РФ на международной арене о создании нового истребителя. Но, по отзывам экспертов и специалистов-летчиков, в этом истребителе – двигатели от старого Су-30 и старое оборудование. Но самое главное – на нем нет новых боевых систем.

Истребитель Су-57 (Т-50)

Истребитель Су-57 (Т-50)

Военный паритет

Из боевых систем у него только огневые комплексы для ведения воздушного боя. Если они смогут, они поставят на него еще подвесы для нанесения ударов с воздуха, чтобы он мог выполнять еще и штурмовые действия. Бомбардировки он не потянет – у него недостаточная грузоподъемность и нет места для бомбового отсека.

Кстати, этот полет был испытательным. В предварительных выводах россияне написали, что катастрофа произошла "в результате ошибки пилотирования и технической неисправности". Человеческий фактор – это стандартная отписка всех комиссия по всем авиационным катастрофам. Причем, в большинстве из них пилоты гибнут и не могут этому возразить.

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Здесь же пилот выжил, он расскажет, в чем была проблема. Но я думаю, что главным фактором катастрофы была техническая неисправность. Ну, не хочет он летать в том комплекте, который они сделали.

Чтобы машина в воздухе выполняла все возложенные на нее технические условия, надо согласовать работу всех систем управления самолетом, начиная от запуска двигателя и заканчивая управлением боевыми системами. Причем, это в условиях воздушного боя, когда пилот должен выполнять фигуры высшего пилотажа, противоракетные маневры и так далее.

Поэтому и такая картина, не совсем лицеприятная.

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Олег Жданов Олег Жданов
Тема
Ексклюзив
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Авіакатастрофа
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
В отличии от кирпича,летит дальше,а приземляются -одинаково.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Борт был экспериментальный. С серийными бортами никаких проблем нет. И кстати это не на Су57 движки от Су35, это на Су35 поставили движок от Су57 с изменяемым вектором тяги, только в чуть упрощенном варианте. Ну а какое там вооружение и прочее Жданов не знает.
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
За что-бы не взялся рукожопый к*цап - получатся или валенки, или балалайка, и то, х*евого качества. Гены, бл*ть..
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Коцарь Андрей, а вот тут истребитель получился. кстати как там Ан132 поживает? Или Ан178? Сколько Ан70 продано?
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Семёныч Семён
Семёныч Семён
Коцарь Андрей, а правда,что на Украине когда-то умели строить корабли и самолёты или это миф, как про копателей Чёрного моря? Зато у вас теперь никакой новый самолет никогда не упадёт )
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