Есть такая теория, что Путина любят простые люди во всем мире. И обычно те, кто защищают его от нападок, говорят: "Пообщайтесь с простыми людьми во всем мире, послушайте, что они говорят о российском президенте, и вы услышите, как его хвалят во всех концах земного шара. Это, видимо, неспроста".

Почему это происходит? Некоторые говорят: "его любят дураки, которых в мире большинство, и я не желаю в этом разбираться и анализировать". А напрасно, потому что анализ этого знания позволяет понять природу тяги к авториторизму. Если не знать болезни, то не будет и рецептов ее лечения.

Почему же любят Путина? Потому что с его личностью ассоциируют порядок, ровно так же, как порядок ассоциируют с личностью Сталина, Пиночета, или, например, Трампа.

Эти любители порядка хотят, чтобы все явления и процессы в мире регулировались твердой рукой жесткого управленца, от тотального контроля, как при Сталине, до контроля "мягкого", как при Трампе. Или как при Путине.

При этом важен не результат, а намерение установить этот контроль, заявления о контроле, создание органов, устанавливающих контроль и всеобщий страх который, по мнению обывателя, обеспечивает исполнение порядка.

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Поэтому все доводы о том, что жесткий контроль приводит к репрессиям, не только не вызывают отторжения и протеста со стороны обывателя, а наоборот, всячески приветствуются: "а как же иначе?!"

К этому следует добавить прогрессирующую страсть к порядку с возрастом, когда люди глупеют и обзаводятся собственностью и имуществом, которое "надо спасать и сохранять от неупорядоченных людей".

Такие люди в отношении даже себя уверены, что если им дай волю — они будут воровать, грабить, насиловать и убивать. Поэтому-то под моей заметкой о возвращенном бумажнике один из комментаторов, сторонников Трампа, написал, как о глупости, потому что можно было без проблем украсть, а я этого не сделал. И в отношении других людей они думают точно так же. Поэтому всех вокруг нужно держать в узде и репрессировать для наведения порядка.

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И если в отношении Сталина они и сомневаются о приемлемости таких методов сейчас (что тогда было возможно — они не сомневаются), то в отношении Путина уже — нет. И если в отношении Путина многие украинцы выступает против, то не потому, что он авторитарный лидер, а потому, что он напал на их страну. Если бы Путин был другом их страны, они бы уважали его, как они уважают Трампа.

За решительность, напористость, авторитаризм, догматизм (как движение от идеи к фактам, а не наоборот), за жесткость, за страсть к порядку.

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