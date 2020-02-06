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7 лютого • оновлено в 07:28
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Побили жінок і зняли на камеру: в Чечні напали на відомих російських адвоката і журналістку

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У четвер, 6 лютого, в російському місті Грозний напали на журналіста "Новой газеты" Олену Мілашину і відомого адвоката Марину Дубровіну.

Подія трапилася пізно ввечері біля входу в готель "Континент", повідомили на сайті видання. Адвокат Дубровіна була побита.

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Невідомі чоловіки і жінки напали в холі і біля входу готель. Вони били потерпілих руками і ногами, знімаючи це на камеру.

У Чечні напали на російських адвоката і журналістку

У Чечні напали на російських адвоката і журналістку

2pos.ru

Відомо, що Мілашина і Дубровіна приїхали до Грозного на суд у справі чеченця Іслама Нуханова. У 2019 його заарештували за відеозйомку біля резиденції Рамзана Кадирова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Росії поліція затримала одного з підозрюваних у вбивстві "злодія в законі" В'ячеслава Іванькова, відомого, як Япончик.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія Грозний
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Николаев Олег
Николаев Олег
Кавказский колорит - бить женщин ногами в холле гостиницы и снимать на камеру. По этой самой причине я никогда не ругаю Горбачёва за развал СССР. Жили бы сегодня с Азербайджаном, Арменией и Грузией в одной стране. И что с ними делать в демократической ситуации - не понятно. Посмотрим, чем закончится. Рамзан сам заинтересован такую грязь от себя отмести.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Воспитывают чечены русских. Сделал хороший подарок Путин россиянам,теперь пусть шугают звери храбрых русских.
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