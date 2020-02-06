Побили жінок і зняли на камеру: в Чечні напали на відомих російських адвоката і журналістку

У четвер, 6 лютого, в російському місті Грозний напали на журналіста "Новой газеты" Олену Мілашину і відомого адвоката Марину Дубровіну.

Подія трапилася пізно ввечері біля входу в готель "Континент", повідомили на сайті видання. Адвокат Дубровіна була побита.

Невідомі чоловіки і жінки напали в холі і біля входу готель. Вони били потерпілих руками і ногами, знімаючи це на камеру.

У Чечні напали на російських адвоката і журналістку 2pos.ru

Відомо, що Мілашина і Дубровіна приїхали до Грозного на суд у справі чеченця Іслама Нуханова. У 2019 його заарештували за відеозйомку біля резиденції Рамзана Кадирова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Росії поліція затримала одного з підозрюваних у вбивстві "злодія в законі" В'ячеслава Іванькова, відомого, як Япончик.

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