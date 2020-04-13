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13 квітня • оновлено в 12:41
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Плюс 2500 за добу! Росія увірвалася в топ-15 країн антирейтингу щодо коронавірусу

9.1т
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У Росії всього за добу кількість випадків зараження коронавірусом зросла на 2558, у результаті чого країна побила черговий антирейтинг щодо інфікування COVID-19.

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За даними оперативного штабу щодо боротьби із захворюванням, загальна кількість хворих у країні становить 18 тис. 328 осіб. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що нові епізоди виявлені в 62 регіонах РФ. Найбільше у столиці – 1355. А також у Московській області – 495, Петербурзі – 121, Тверській області – 44 та у Краснодарському краї – 41 новий пацієнт.

У Росії різко зросла кількість хворих на коронавірус

У Росії різко зросла кількість хворих на коронавірус

Водночас кількість летальних випадків внаслідок ускладнень від COVID-19 у Росії виросла до 148. За останню добу там померли ще 18 осіб.

Тоді як видужати за останні 24 години вдалося 179 пацієнтам, загалом коронавірус там побороли 1470 людей.

Карикатура "Путінський шашлик"

Карикатура "Путінський шашлик"

twitter.com/PetrenkoAndryi

Плюс 2500 за добу! Росія увірвалася в топ-15 країн антирейтингу щодо COVID-19

Скриншот

Плюс 2500 за добу! Росія увірвалася в топ-15 країн антирейтингу щодо COVID-19

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї б'ють на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Iz Dnepra Dniprovec
Iz Dnepra Dniprovec
РаССеянам надо ещё немного потерпеть. Ведь ещё надо на референдум сходить и победобесие пережить. А там и и сам чёрт уже не страшен
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Khui Andjei
Khui Andjei
Вашего американского пана Россия не обгонит . И если бы тесты на Украине сделали хотя бы 300 тысяч , то обнаружилось очень много неустанных случаем .А так нерабы гибнут молча , по хатам .
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Сокол Николай
Сокол Николай
Khui Andjei, а ещё в Америке негров линчуют...
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Юг Руси
Юг Руси
".... в рядах украинских силовиков в Донбассе ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться. В частности, в десятой бригаде полностью отсутствуют средства дезинфекции, элементарные медикаменты, защитные маски. Военнослужащие с высокой температурой тела несут дежурство на передовых позициях. Медицинская помощь им не оказывается. Ранее сообщалось, что в рядах украинских вооруженных сил в Донбассе выявлены более 600 случаев инфицирования, трое военнослужащих погибли."
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