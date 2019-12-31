Володя, 20 лет ты у власти и даже не представляешь – как ты достал всех тех, у кого есть совесть и признаки ума. Даже больше, чем Брежнев в свое время.
Что ты говорил мне в Смольном в 1994 году: давайте сотрудничать! Давайте, но не с теми, кто обокрал мою страну и развязал войну с народом Украины. Это твоя не первая, но самая большая политическая ошибка, которую ты совершил в жизни.
Почему я не обращаюсь к тебе, как к президенту России, - господин Путин? Потому что ты для меня - Никто. Ты не мой президент, ты – военный и уголовный преступник, который убил тысячи граждан Сирии и Украины, включая сотни детей. Военный трибунал Гааги плачет по тебе уже долгие годы. Мне непонятно – как лидеры западных стран могут пожимать тебе руку, которая вся в крови невинных людей?
Твоя цель - одна: обогащение любой ценой. Тебе нет никакого дела до России и ее народа. Чтобы качать нефть и газ из недр России и продавать не надо ста миллионов граждан, достаточно двадцати. К этому стремится твоя власть и это та правда, которую никто не скажет тебе в глаза. Ты лгал, лжешь и будешь лгать до конца своих дней. Это твоя участь. Ты предал Россию, ты предал всех, кто поверил тебе в 2000-м. Ты продал свою душу дьяволу за тот серебряник, который тебе отстегнули олигархи и которые сами за это поплатились. После того, как твои опричники с жестокостью фашистов разгоняют мирные демонстрации в Москве, тебе нет места на русской земле.
Мой тебе совет – сделай пластическую операцию, измени фамилию и купи гражданство на каких-нибудь островах, после чего растворись где-нибудь в Южной Америке. Иначе тебя ждет судьба Павла I или Чаушеску. Россия не выдержит еще 10 лет твоего правления. Она катится к распаду под твоим "чутким руководством", как Советский Союз под руководством Брежнева.
Не веришь? Запиши на манжете эту дату. Через 10 лет ты не увидишь на карте России. Ни страны, ни тебя там не будет, как не стало Брежнева в 1982 и СССР в 1990. Поэтому, беги, Вова, беги, пока есть шанс.
Герман Обухов, политзаключенный СССР 1981 -87 гг.,
Глава Фонда Стоп Информ Террор России.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.