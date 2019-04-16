"Після запою!" Мережа підірвало відео з "п'яним" ведучим на КремльТВ

В ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 24" вперше ведучим виступив робот.

Про це сказано на сторінці ресурсу в Twitter, де було опубліковано відео дебюту "нового співробітника". При цьому користувачі мережі не оцінили "прорив технологій", висміявши зовнішність машини.

"Як після запою", "Зовнішність хвора", "П'яний робот", "Більше на хворого схожий", "Виглядає жахливо", "Обличчя російських ЗМІ", - пишуть в мережі.

Вперше в ефірі телеканалу "Росія 24" ведучим новин виступив робот. Як він впорався зі своїми обов'язками - судити телеглядачам. Чи зможуть роботи замінити журналістів? pic.twitter.com/khomhZLZT6 - Вести.Ru (@vesti_news) 16 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні вперше провів операцію робот-хірург NASA, його назвали ДаВинчі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.