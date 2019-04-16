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"Після запою!" Мережа підірвало відео з "п'яним" ведучим на КремльТВ

1.6тЧитати матеріал російською

В ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 24" вперше ведучим виступив робот.

Про це сказано на сторінці ресурсу в Twitter, де було опубліковано відео дебюту "нового співробітника". При цьому користувачі мережі не оцінили "прорив технологій", висміявши зовнішність машини.

"Як після запою", "Зовнішність хвора", "П'яний робот", "Більше на хворого схожий", "Виглядає жахливо", "Обличчя російських ЗМІ", - пишуть в мережі.

"Після запою!" Мережа підірвало відео з "п'яним" ведучим на КремльТВ
"Після запою!" Мережа підірвало відео з "п'яним" ведучим на КремльТВ
"Після запою!" Мережа підірвало відео з "п'яним" ведучим на КремльТВ
"Після запою!" Мережа підірвало відео з "п'яним" ведучим на КремльТВ
"Після запою!" Мережа підірвало відео з "п'яним" ведучим на КремльТВ
"Після запою!" Мережа підірвало відео з "п'яним" ведучим на КремльТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні вперше провів операцію робот-хірург NASA, його назвали ДаВинчі.

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Росія
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