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17 квітня • оновлено в 10:48
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Юрій Гудименко
Юрій Гудименко
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Пишатися Росії нічим, війну програла, тепер програє ще й в пропаганді

6.5т

Російська пропаганда дійсно орієнтована на 9 травня. Це головне свято в нинішній Росії і я би сказав, що це ключове свято всієї держави. Те, що переносять і святкування, і парад - буде болючим для російської пропаганди. До того ж значна частина населення випадково, з екранів телевізорів, ще й не виходячи здому, бо карантин, дізнається, що ні 8, ні 9 травня 1945 року війна насправді не закінчилася. Війна продовжувалася.

Проблема для Путіна полягає ще й в тому, що під це свято Кремль зазвичай витрачав мільйони і десятки мільйонів доларів на пропаганду побєдобєсія не тільки внутрішньо в Росії, а ще й по всьому світові. "Ночніе волки" приїжджали в Берлін, а російські посольства проводили різні масові заходи. Зараз все це буде втрачено ще й на фоні економічного падіння Росії, що для нас може бути удвічі приємніше.

Пишатися Росії нічим, війну програла, тепер програє ще й в пропаганді

Але ключове ставлення Росії до 9 травня і до Другої світової війни це вже не змінить. Сучасна тоталітарна держава не може жити без міфів, але у Путіна тепер дуже маленький вибір, з чого можна обирати. За останні 100 років Росії банально немає чим пишатися. Це факт. Вона не може пишатися ані війною в Афганістані, ані Холодною війною, бо програла її, ані громадянською війною в самій Росії, бо це протирічить всьому, що вона створювала до того. І взагалі жодна країна в світі не пишається перемогою в громадянській війні.

Тому залишається пишатися одним – т.з. Великою вітчизняною війною і робити так, щоб цей міф все більше і більше проникав в життя росіян.

Правда, і він теж приречений на поразку.

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Автор
Юрій Гудименко Юрій Гудименко
Теми
російська пропаганда День Перемоги
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Гордится нечем, но и стыдится нечего, экономическое падение для России - дело обычное, небось не в первый раз.
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Бабич Александр
Бабич Александр
звичайно, що совкодрочери можуть бути задоволени тим, що сталінські фашисти закидали ворога тілами їх дідів
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Крым Андрей
Крым Андрей
А можно мы будем гордиться тем, что стотысячмильёнов лет трахали в очко и держали в оккупации гордых укриев?
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Крым Андрей, Главная гордость для россиянина - распахнуть свою дурь пошире ?
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Roma Roma
Roma Roma
Крым Андрей, ну погордись немножко, только не обоссысь
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