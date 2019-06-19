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"Підла брехня і лицемірство!" У Росії записали "рибну чолобитну" Путіну

1.6тЧитати матеріал російською

У Росії рибалка з Челябінської області Михайло Акатов разом з кількома десятками однодумців записали відеозвернення до президента РФ Росії Володимира Путіна.

Вони зажадали покласти край "беззаконню, яке творять чиновники з регіонального Мінсільгоспу і Нижньообського територіального управління Федерального агентства з рибальства". Ролик був розміщений у групі "Риболовля у Челябінській області. Озера" в забороненому в Україні "ВКонтакте".

"Просимо вас як главу держави і одного з прихильників рибальської спільноти зупинити беззаконня, яке з потурання міністерства сільського господарства Челябінської області і Нижньообського територіального управління Федерального агентства з рибальства з жовтня минулого року став відбуватися на озерах Челябінської області. Всі озера Челябінської області є водними об'єктами федерального значення загального користування. Не можна вірити жодному слову чиновників, перерахованих вище відомств, які говорять, що аматорський спортивний лов на озерах відбувається вільно і безкоштовно. Це підла брехня і лицемірство! " – сказав Акатов.

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"Підла брехня і лицемірство!" У Росії записали "рибну чолобитну" Путіну

Скріншот із відео

За його словами, ситуація на озерах Челябінської області з кожним днем загострюється і все частіше відбуваються фізичні зіткнення рибалок-любителів із недобросовісними користувачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Архангельської області і Республіки Комі записали спільне відеозвернення до Путіна. Місцеві жителі висунули чотири вимоги президенту Росії.

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Тема
Криза в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
"Как челобитную царю подаешь холоп? " ©
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