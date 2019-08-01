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Під носом у НАТО: Росія розгорнула масштабні навчання

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В акваторії Балтійського моря почалися оперативні навчання "Океанський щит-2019", у яких беруть участь сили та засоби ВМФ і ПКС Росії.

Як повідомляє пресслужба Міноборони РФ, основне завдання – перевірка готовності російського ВМФ до захисту національних інтересів.

Навчання під керівництвом головкому ВМФ Миколи Євменова триватимуть з 1 по 9 серпня.

Кораблі РФ

Кораблі РФ

tribuna.ru

Основу угруповання, яке бере участь у навчаннях, складають кораблі і судна, що брали участь у головному військово-морському параді.

Всього залучається 49 кораблів і бойових катерів, 20 суден забезпечення, 58 літальних апаратів Військово-морського флоту і повітряно-космічних сил, 10634 людини особового складу Збройних сил РФ.

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У Міноборони зазначили, що навчання "Океанський щит" проводяться вдруге. У минулому році вони відбулися у Середземному морі з 1 по 8 вересня. Тоді в маневрах були задіяні 26 кораблів, два підводні човни, 34 літальних апарати ВМФ і ВКС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня у 60 кілометрах від Калінінградської області РФ відбулися великі міжнародні навчання НАТО. Військові з 19 країн-учасниць Північноатлантичного альянсу на території Польщі відпрацювали дії з протиракетної та протиповітряної оборони.

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Росія
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Новини Росії
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филипп филипыч
филипп филипыч
за последние несколько десятилетий РФ никуда не придвинулась, а вот нос НАТО придвинулся к РФ. так что если не хотите что бы у вас под носом что то происходило не суйте свой нос туда.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "составляют корабли и суда". Мне нравится ОБОЗ) Украинские корабли тут иначе как "судна" не называли)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В киеве истерика
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Захаров Дмитрий, МОЩНАЯ истерика!!!
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