Під носом у НАТО: Росія розгорнула масштабні навчання

В акваторії Балтійського моря почалися оперативні навчання "Океанський щит-2019", у яких беруть участь сили та засоби ВМФ і ПКС Росії.

Як повідомляє пресслужба Міноборони РФ, основне завдання – перевірка готовності російського ВМФ до захисту національних інтересів.

Навчання під керівництвом головкому ВМФ Миколи Євменова триватимуть з 1 по 9 серпня.

Кораблі РФ tribuna.ru

Основу угруповання, яке бере участь у навчаннях, складають кораблі і судна, що брали участь у головному військово-морському параді.

Всього залучається 49 кораблів і бойових катерів, 20 суден забезпечення, 58 літальних апаратів Військово-морського флоту і повітряно-космічних сил, 10634 людини особового складу Збройних сил РФ.

У Міноборони зазначили, що навчання "Океанський щит" проводяться вдруге. У минулому році вони відбулися у Середземному морі з 1 по 8 вересня. Тоді в маневрах були задіяні 26 кораблів, два підводні човни, 34 літальних апарати ВМФ і ВКС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня у 60 кілометрах від Калінінградської області РФ відбулися великі міжнародні навчання НАТО. Військові з 19 країн-учасниць Північноатлантичного альянсу на території Польщі відпрацювали дії з протиракетної та протиповітряної оборони.

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