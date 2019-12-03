Люди стрибали з вікон: у Росії вибухнув і обвалився житловий будинок. Фото і відео

У вівторок, 3 грудня, в селищі Яковлєво поблизу міста Бєлгород (Росія) в житловому будинку трапився вибух побутового газу, в результаті якого постраждали 4 особи.

Про це повідомляє ТАСС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Надзвичайна подія трапилася в чотириповерхівці. Одна зі стін будівлі обвалилася. За попередньою інформацією МНС РФ, постраждала одна особа. У свою чергу джерело "РИА Новости" в екстрених службах повідомило про чотирьох поранених під час вибуху газу.

Під Білгородом вибухнув житловий будинок

Під Білгородом вибухнув житловий будинок

Під Білгородом вибухнув житловий будинок Telegram-канал 360

Очевидець розповів, що почув крики людей і побачив, як вони стрибали з вікон. Після цього трапилося друге обвалення будинку. На місце НП прибули екстрені служби.

"Рятувальники сказали, що це точно газ. За всіма "первинним" ознаками. Дістали трьох, їх відвезли в лікарню, а четвертого просто в "швидку" віднесли на ношах, але нікуди машина не поїхала. Не знаю, чи живий він", – поділився свідок.

Відзначається, що жителів будинку розселять в один із оздоровчих таборів міста. Очевидно, що відновленню він не підлягає.

Під Бєлгородом вибухнув житловий будинок

Під Бєлгородом вибухнув житловий будинок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі (Росія) на пивоварному заводі "Балтика" стався прорив тепломережі, внаслідок чого постраждали дві особи.

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