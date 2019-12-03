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3 грудня • оновлено в 20:26
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Люди стрибали з вікон: у Росії вибухнув і обвалився житловий будинок. Фото і відео

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У вівторок, 3 грудня, в селищі Яковлєво поблизу міста Бєлгород (Росія) в житловому будинку трапився вибух побутового газу, в результаті якого постраждали 4 особи.

Про це повідомляє ТАСС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Надзвичайна подія трапилася в чотириповерхівці. Одна зі стін будівлі обвалилася. За попередньою інформацією МНС РФ, постраждала одна особа. У свою чергу джерело "РИА Новости" в екстрених службах повідомило про чотирьох поранених під час вибуху газу.

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Під Білгородом вибухнув житловий будинок

Під Білгородом вибухнув житловий будинок

Під Білгородом вибухнув житловий будинок

Під Білгородом вибухнув житловий будинок

Під Білгородом вибухнув житловий будинок

Під Білгородом вибухнув житловий будинок

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Очевидець розповів, що почув крики людей і побачив, як вони стрибали з вікон. Після цього трапилося друге обвалення будинку. На місце НП прибули екстрені служби.

"Рятувальники сказали, що це точно газ. За всіма "первинним" ознаками. Дістали трьох, їх відвезли в лікарню, а четвертого просто в "швидку" віднесли на ношах, але нікуди машина не поїхала. Не знаю, чи живий він", – поділився свідок.

Відзначається, що жителів будинку розселять в один із оздоровчих таборів міста. Очевидно, що відновленню він не підлягає.

Під Бєлгородом вибухнув житловий будинок

Під Бєлгородом вибухнув житловий будинок

Під Бєлгородом вибухнув житловий будинок

Під Бєлгородом вибухнув житловий будинок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі (Росія) на пивоварному заводі "Балтика" стався прорив тепломережі, внаслідок чого постраждали дві особи.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія Білгород
Теги
вибух вибух будинку Новини Росії
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