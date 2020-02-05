Віцеспікер ПАРЄ з Росії прирівняв окупацію Криму до "духовних скреп"

У Росії запропонували закріпити у конституції поняття шлюбу між чоловіком і жінкою, порівнявши їх союз із окупацією Криму.

Про це заявив одіозний віцеспікер Держдуми РФ і ПАРЄ Петро Толстой, передає "Інтерфакс".

"Такі недоторканні речі, як традиційний шлюб і сім'я, повинні бути зафіксовані в конституції, точнісінько так само, як у 2014 році ми закріпили приналежність Криму Росії", – повідомив російський депутат.

Також Толстой додав, що визначення поняття шлюбу в конституції остаточно обмежить права секс-меншин у Росії.

"Ми повинні, коли триває робота над правками (до конституції), закріпити поняття шлюбу як союзу чоловіка й жінки, що створить бар'єр для спроб прописати окремі, додаткові права для ЛГБТ", – пояснив він.

Петро Толстой

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Толстой, якого обрали віцеспікером ПАРЄ, брудно вилаявся на адресу України й публічно виправдав окупацію Криму.

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