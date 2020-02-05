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7 лютого • оновлено в 09:21
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Віцеспікер ПАРЄ з Росії прирівняв окупацію Криму до "духовних скреп"

3.3т
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У Росії запропонували закріпити у конституції поняття шлюбу між чоловіком і жінкою, порівнявши їх союз із окупацією Криму.

Про це заявив одіозний віцеспікер Держдуми РФ і ПАРЄ Петро Толстой, передає "Інтерфакс".

"Такі недоторканні речі, як традиційний шлюб і сім'я, повинні бути зафіксовані в конституції, точнісінько так само, як у 2014 році ми закріпили приналежність Криму Росії", – повідомив російський депутат.

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Також Толстой додав, що визначення поняття шлюбу в конституції остаточно обмежить права секс-меншин у Росії.

"Ми повинні, коли триває робота над правками (до конституції), закріпити поняття шлюбу як союзу чоловіка й жінки, що створить бар'єр для спроб прописати окремі, додаткові права для ЛГБТ", – пояснив він.

Петро Толстой

Петро Толстой

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Толстой, якого обрали віцеспікером ПАРЄ, брудно вилаявся на адресу України й публічно виправдав окупацію Криму.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Теги
Новини Росії ЛГБТ Конституція
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Посмотрите на это упитаное и зажраное ебло этого еблана...а вы не в курсе что унего за пару лимонов недвижимость в европе???что никак не вяжется с духовными скрепами...такое ощущение холопов пригвоздили мозги скрэпами навсегда
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Вернули русский Крым и хорошо.
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Х Елена
Х Елена
Отчего же Вы админ удалить мой комментарий изволили? Вам тоже слово "ДОБРОВОЛЬНЫЙ" в определении понятия "брака" в Семейном кодексе РФ НЕ нравится, как и П.Толстому? Это у вашего народа "традиция" такая или просто предпочитаете ПРИНУЖДЕНИЕ к "большой, но чистой любви"? А, может, Вы вообще "право первой ночи" считаете традиционным? Только вот печаль для вас: ни Вы персолично, ни в компании с П.Толстым и вам подобными НИКАКИМИ бракосочетаниями изменить ситуёвину с Крымом НЕ способны.
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Х Елена
Х Елена
"Ку" Николай, а что Вы так разволновались, любезный? Вы тоже из любителей ПРИНУЖДЕНИЯ к "большой, но чистой любви" и "права первой ночи"? Впрочем, вопрос риторический. А вот теперь встречный вопрос по-существу: а может Вам никнейм и аватарку сменить на "кубаноидный Николай", пока я Вам про "рядились вы в пёстрые шкуры" (с) НЕ напомнила? По приведённой цитате потрудитесь сами найти полный текст автора этих строк - смею утверждать, что после прочтения полного текста и информации об их авторе, у Вас отпадёт желание впредь обращаться ко мне с ВАШИМИ "пока не поздно", и Вы их для ВАШИХ баб прибережёте.
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Х Елена, может вам все же к наркологу, пока не поздно?
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