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27 лютого • оновлено в 03:27
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"Перебрав глоду": в мережі висміяли "обличчя армії Росії"

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У мережі висміяли фото заступника міністра внутрішніх справ Росії, генерала-полковника поліції Михайла Ванічкіна, який прийшов на офіційний захід "перебравши глоду".

На "обличчі армії Росії" було видно величезний фінгал під оком. Фотографію путінського генерала опублікували на сторінці Vitauskas в Twitter.

У мережі висміяли "обличчя армії Росії"

У мережі висміяли "обличчя армії Росії"

Користувачі порівняли його з відомим інтернет-мемом "ватника". "Ну просто одне обличчя!", "23 лютого добре гульнув", "Впав на кулак верховного карлика", "Натовська ракета прямо в око прилетіла, ох і точно ж б'є зараза", "Перебрав глоду і братушаньки зробили йому макіяж, а нараду ніхто не відміняв" – пишуть в коментарях.

"Перебрав глоду": в мережі висміяли "обличчя армії Росії"
"Перебрав глоду": в мережі висміяли "обличчя армії Росії"
"Перебрав глоду": в мережі висміяли "обличчя армії Росії"
"Перебрав глоду": в мережі висміяли "обличчя армії Росії"
"Перебрав глоду": в мережі висміяли "обличчя армії Росії"
"Перебрав глоду": в мережі висміяли "обличчя армії Росії"
"Перебрав глоду": в мережі висміяли "обличчя армії Росії"
"Перебрав глоду": в мережі висміяли "обличчя армії Росії"
"Перебрав глоду": в мережі висміяли "обличчя армії Росії"

Як писав OBOZREVATEL раніше, в російському місті Богданович Свердловської області місцеві настільки зраділи новим сміттєвим контейнерам у дворі, що склали в честь цього вірші і записали ролик.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Какулям даже в голову не может прийти, что мент реально мог получить фингал работая именно ментом, например при задержании кого то)
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Настойка боярышника оказалась на третьем месте в списке двадцати самых продаваемых лекарственных препаратов за 2019 год в Украине. Она оказалась популярнее у украинцев, чем активированный уголь и анальгин. Об этом сообщает фармацевтический портал "Pharma.net.ua".
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3
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Также стоит отметить, что Украина занимает первое место в мире по уровню детского алкоголизма.
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2
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От умора))))))ха ха ха)))
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