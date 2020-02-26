"Перебрав глоду": в мережі висміяли "обличчя армії Росії"

У мережі висміяли фото заступника міністра внутрішніх справ Росії, генерала-полковника поліції Михайла Ванічкіна, який прийшов на офіційний захід "перебравши глоду".

На "обличчі армії Росії" було видно величезний фінгал під оком. Фотографію путінського генерала опублікували на сторінці Vitauskas в Twitter.

У мережі висміяли "обличчя армії Росії"

Користувачі порівняли його з відомим інтернет-мемом "ватника". "Ну просто одне обличчя!", "23 лютого добре гульнув", "Впав на кулак верховного карлика", "Натовська ракета прямо в око прилетіла, ох і точно ж б'є зараза", "Перебрав глоду і братушаньки зробили йому макіяж, а нараду ніхто не відміняв" – пишуть в коментарях.

Російські генерали, в наполегливих кровопролитних боях, героїчно почали перемагати Америку і агресивний блок НАТО. ФОТОФАКТ pic.twitter.com/WCU81pj73t - Vιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) February 26, 2020

Як писав OBOZREVATEL раніше, в російському місті Богданович Свердловської області місцеві настільки зраділи новим сміттєвим контейнерам у дворі, що склали в честь цього вірші і записали ролик.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.