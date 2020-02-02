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2 лютого • оновлено в 11:15
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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
Журналіст Всі статті автора

ПАСЕ продалась за кровавые деньги агрессора

1.9т
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В ПАСЕ приняли резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме. Таким образом было закрыто рассмотрение жалобы, инициированной латвийским депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других государств.

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Стало известно, что грозит Левочкиной, поддержавшей Россию в ПАСЕ

Ассамблея, похоже, окончательно оформилась в международный бордель, в котором самые дорогостоящие элитные политические проститутки.

Они называют себя политиками, но продаются оптом и в розницу за кровавые деньги агрессора.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Санкції проти Росії Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
ПАРЄ Новини Росії
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Николенко Саша
Николенко Саша
Це так. Весь мир - Путин, а люди в нём агенты)) горд за Терана
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Питон Каа
Питон Каа
Не в деньгах дело, а в престиже организации, так как такие страны, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, и уж конечно Украина ничего не значат на мировой арене, а Россия - совсем другое дело, в сотрудничестве с ней можно решать многие мировые проблемы. Поэтому, при отсутствии России, ПАСЕ превращается просто в ничего не значащую говорильню. А Европе с Россией нужен диалог, и страдания Украины здесь во внимание не берут.
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россия москва
россия москва
ну что де.билы нэзалэжни? весьмирнасрал?
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