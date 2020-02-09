Пасажири з'їжджали по крилах: у Росії трапилася серйозна НП з літаком

У Республіці Комі (Росія) 9 лютого здійснив жорстку посадку літак Boeing 737 авіакомпанії UTair, який виконував рейс із Москви до Усінська.

В авіалайнера виникли проблеми з шасі, і він буквально "черевом" прокотився злітно-посадковою смугою. Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що в момент НП на борту перебувало 94 людини, зокрема чотири дитини і шість членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав: тільки одна пасажирка звернулася за допомогою, але в підсумку поїхала.

НП з пасажирським Boeing 737 у Росії Telegram-канал Life Shot

За даними місцевих ЗМІ, шасі у лайнера зламалися під час заходження на приземлення. Борт вдарився об землю та виїхав за межі злітно-посадкової смуги аеропорту.

НП з пасажирським Boeing 737 у Росії Telegram-канал Life Shot

Пасажирів довелося евакуювати, спускаючи надувними трапами. Водночас деякі з них почали з'їжджати навіть по крилах літака, який невдало приземлився.

"У них не виходить утриматися, і вони падають прямо на "взлітку", – йдеться в повідомленні.

НП з пасажирським Boeing-737 у Росії Комсомольська правда

Як зазначив один із пасажирів, екіпаж спрацював добре й не дав трапитися трагедії.

Обставини НП в аеропорту Усінська з'ясовуються. Попередньо, причиною жорсткої посадки стали погані погодні умови й видимість.

"Слідчий виїхав на місце події, розпочато дослідчу перевірку", – розповіли в пресслужбі Північно-Західного слідчого управління на транспорті СК РФ.

НП з пасажирським Boeing 737 у Росії Telegram-канал Life Shot

Пізніше в пресслужбі авіакомпанії UTair заявили, що в аеропорту Усінська не працювала система точного наведення на злітно-посадкову смугу, а також були виявлені інші проблеми.

"Під час посадки літака 9 лютого, яка призвела до зламу шасі, в аеропорту не працювала система точного наведення на смугу ILS та вогні підходу до неї. Але диспетчери змогли передати екіпажу відомості про стан смуги, які дозволили командиру й другому пілоту максимально пом'якшити приземлення", – йдеться в заяві, передають "РИА Новости".

НП з пасажирським Boeing 737 у Росії Telegram-канал Life Shot

Також наголошується, що екіпаж втримав літак на смузі до повної зупинки, а підлом основних стійок шасі лайнера трапився вже на ЗПС.

На рейсі працював досвідчений екіпаж: наліт командира повітряного судна перевищує 6900 годин, другого пілота – 3600 годин", – підкреслили в авіакомпанії.

НП з пасажирським Boeing 737 у Росії Комсомольська правда

НП з пасажирським Boeing 737 у Росії Комсомольська правда

НП з пасажирським Boeing 737 у Росії Комсомольська правда

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