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"Пасажири хрестяться, машини тонуть": в найбільшому аеропорту Москви сталася НП

8.1тЧитати матеріал російською

У Москві через сильні дощі найбільший аеропорт Шереметьєво виявився фактично заблокований, дорогу до нього затопило.

"Сьогодні, 28 червня, в зв'язку з тривалими рясними зливовими опадами сталося підтоплення ділянки дороги в районі Шереметьєво-1", - йдеться в заяві прес-служби аеропорту.

Для того щоб потрапити до аеропорту, мандрівникам порадили скористатися аероекспресами і далі підземними потягами для пересування між терміналами.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Московские новости", через подію пасажирів Шереметьєво стали перевозити в аеропорт на вантажних авто. Люди їдуть, стоячи у відкритому кузові вантажівки.

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"Автобус заливає водою, пасажири хрестяться, машини навколо тонуть, босий пілот поспішає на рейс по коліно у воді. Так зараз у терміналу "В" аеропорту Шереметьєво. Один із співробітників розповів, що замість звичних 20 хвилин добирався до роботи близько 3 годин", - повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT.

Маленьке море, жерсть !!!

Допіс, Поширення Sergey Abramov (@ abramfly2015)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в московському аеропорту Шереметьєво термінал залило водою через спрацювання пожежної сигналізації.

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Місце
РосіяМосква
Теги
Новини РосіїШереметьєво
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Бедный Петр
Бедный Петр
куй укроботам!
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
А путлер ковчег достроил?
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Да чтоб вы твари все потонули нахрен
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