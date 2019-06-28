"Пасажири хрестяться, машини тонуть": в найбільшому аеропорту Москви сталася НП

У Москві через сильні дощі найбільший аеропорт Шереметьєво виявився фактично заблокований, дорогу до нього затопило.

"Сьогодні, 28 червня, в зв'язку з тривалими рясними зливовими опадами сталося підтоплення ділянки дороги в районі Шереметьєво-1", - йдеться в заяві прес-служби аеропорту.

Для того щоб потрапити до аеропорту, мандрівникам порадили скористатися аероекспресами і далі підземними потягами для пересування між терміналами.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Московские новости", через подію пасажирів Шереметьєво стали перевозити в аеропорт на вантажних авто. Люди їдуть, стоячи у відкритому кузові вантажівки.

"Автобус заливає водою, пасажири хрестяться, машини навколо тонуть, босий пілот поспішає на рейс по коліно у воді. Так зараз у терміналу "В" аеропорту Шереметьєво. Один із співробітників розповів, що замість звичних 20 хвилин добирався до роботи близько 3 годин", - повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в московському аеропорту Шереметьєво термінал залило водою через спрацювання пожежної сигналізації.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.