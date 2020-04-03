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3 квітня • оновлено в 18:24
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Пандемія коронавірусу прискорить відставку Путіна – однокурсник президента РФ

1.1т
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Колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ по інституту КДБ Юрій Швець заявив, що пандемія коронавірусу COVID-19 може наблизити догляд Володимира Путіна з поста глави Кремля.

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Це може статися внаслідок звинувачення російського президента в умисному занесенні коронавируса в Китай, щоб зняти себе відповідальність перед світом за спалах небезпечної пандемії. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон".

Якщо російські спецслужби навмисно занесли коронавірус в китайський Ухань, це стане шансом для "наступників" прибрати Путіна.

"Ще місяць тому я висловив думку, що найближче оточення зливає Путіна і може імітувати "велику війну", щоб змістити його і заслужити прощення Вашингтона за всІ "гріхи". А з коронавірусом і імітувати нічого не треба. Пандемія завдасть людству удар, який можна порівняти з обмеженою ядерною війною. Якщо спецслужби РФ цілеспрямовано занесли вірус в Ухань – це шанс для "наступників" прибрати Путіна. Залишилося тільки звинуватити його в злодійстві", – заявив Швець.

Володимир Путін

Володимир Путін

За його словами, такий сценарій цілком вірогідний, так як президент РФ "дістав усіх, за винятком, можливо, найближчого оточення".

"Якщо, як стверджує професор Соловей, серед "наступників" Путіна є люди, захоплені месіанством, зараз для них саме час діяти. Більш сприятливий момент знайти важко", – зазначив колишній розвідник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ Володимира Путіна з інституту КДБ Юрій Швець вважає, що коронавірус COVID-19 був занесений в китайських Ухань з Росії.

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Тема
Коронавірус
Особи
Юрій Швець Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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