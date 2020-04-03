Пандемія коронавірусу прискорить відставку Путіна – однокурсник президента РФ

Колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ по інституту КДБ Юрій Швець заявив, що пандемія коронавірусу COVID-19 може наблизити догляд Володимира Путіна з поста глави Кремля.

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Це може статися внаслідок звинувачення російського президента в умисному занесенні коронавируса в Китай, щоб зняти себе відповідальність перед світом за спалах небезпечної пандемії. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон".

Якщо російські спецслужби навмисно занесли коронавірус в китайський Ухань, це стане шансом для "наступників" прибрати Путіна.

"Ще місяць тому я висловив думку, що найближче оточення зливає Путіна і може імітувати "велику війну", щоб змістити його і заслужити прощення Вашингтона за всІ "гріхи". А з коронавірусом і імітувати нічого не треба. Пандемія завдасть людству удар, який можна порівняти з обмеженою ядерною війною. Якщо спецслужби РФ цілеспрямовано занесли вірус в Ухань – це шанс для "наступників" прибрати Путіна. Залишилося тільки звинуватити його в злодійстві", – заявив Швець.

Володимир Путін

За його словами, такий сценарій цілком вірогідний, так як президент РФ "дістав усіх, за винятком, можливо, найближчого оточення".

"Якщо, як стверджує професор Соловей, серед "наступників" Путіна є люди, захоплені месіанством, зараз для них саме час діяти. Більш сприятливий момент знайти важко", – зазначив колишній розвідник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ Володимира Путіна з інституту КДБ Юрій Швець вважає, що коронавірус COVID-19 був занесений в китайських Ухань з Росії.

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