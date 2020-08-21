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Ексрозвідник КДБ пов'язав отруєння Навального з "розробкою COVID-19 у Росії"

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Новини Росії
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Олексій Навальний

Олексій Навальний. ERR

Причиною отруєння російського опозиціонера Олексія Навального могло стати його розслідування про державний вірусологічний центр "Вектор", яке становить небезпеку для Кремля.

Таку думку в коментарі виданню "Гордон" висловив колишній розвідник КДБ, однокурсник президента РФ Володимира Путіна Юрій Швець. Він упевнений, що випадок з опозиційним політиком – це "безсумнівно отруєння".

"Присутність наразі поряд із ним представників ФСБ наводить на нехороші підозри. Це пояснює боязнь лікарів сказати що-небудь зайве про стан пацієнта, відмову пустити до нього дружину під сміховинним приводом, що, крім паспорта, для цього необхідно показати ще й свідоцтво про шлюб, а також відмову пропустити до нього лікаря", – зазначив Швець.

Він вважає, що в нападу на політика "є два вектори". Перший пов'язаний із візитом Навального в Новосибірськ "для проведення секретного розслідування". Там за ним було помічено зовнішнє спостереження.

"У Новосибірській області розташований тепер уже відомий центр "Вектор", з якого 16 вересня минулого року стався викид. Незабаром в області розпочалася "нетипова" пневмонія із закриттям дошкільних установ, про що було розказано на телебаченні", – заявив колишній розвідник.

Він нагадав, що з початком пандемії в РФ виявилося, що єдиним центром, де можуть зробити тест на коронавірус, є "Вектор".

"Є серйозні підстави вважати, що поширення коронавірусу почалося з РФ, а потім, за допомогою спецоперації, його занесли в Китай. Заяви, що РФ стала першою в створенні вакцини, лише посилюють підозри, що роботи над COVID-19 і антидотом велися у "Векторі" одночасно й давно. Зрозуміло, що розслідування в цій справі представляє для Кремля серйозну небезпеку. Раніше вони вбивали людей і за менші "витівки", – стверджує Швець.

"Другий вектор: отруєння Навального слід розглядати в рамках спецоперації із транзиту влади від Путіна до його наступників, яку проводить ФСБ під контролем секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева", – сказав він.

Ексрозвідник вважає, що в рамках цієї операції владі Росії необхідно "нейтралізувати можливі масові акції протесту".

"Усунення Навального позбавляє незадоволених останнього реального лідера, який може очолити масові протести", – зазначив експерт.

Як писав OBOZREVATEL:

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