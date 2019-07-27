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"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

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У мережі з'явилося відео побиття російськими силовиками учасників мітингу в Москві 27 липня.

Роликом на своїй сторінці у Facebook поділився відомий російський блогер Рустем Адагамов. "Жесть поблизу "Дитячого світу", – написав він.

На кадрах видно, як ОМОНівці без розбору б'ють кийками людей, що сидять. Поруч стоять інші правоохоронці із собаками, багато людей кричать. Деяких учасників мітингу затримують, буквально тягнучи їх по асфальту.

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"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Скрін відео

"Це моя Батьківщина?! Це моя міліція мене береже?!" "Поліція для забезпечення безпеки громадян, ага", "Багато ще в РФ залишилося тих, хто співчуває українському "Беркуту"?" "Яка ганьба", "Ось він фашизм! Це ж жах", – пишуть інтернет-користувачі в коментарях.

Обережно, відео 18+!

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

Коментарі до відео

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Росія Москва
Теги
протест видео мітинг Новини Росії
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Жуков Виталий
Жуков Виталий
фашисты припёрлись в Донбасс,назвали его жителей террористами и устроили там бойню.Кстати,у припёршихся героями являются пособники нацистов,которые воевали в их рядах!!
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Вот я ни разу не профессионал,но у меня есть сравнимые линейные характеристики - рост 180+, и вес под 100 кг., и внутренняя уверенность, что одного удара резиновой палкой достаточно, чтобы хомячек до конца дней ходил под себя и постоянно улыбался. А в кадре какие-то предварительные ласки предметом фаллической формы.
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Сало Уронили
Сало Уронили
это Рождество,это пахнет елкой.2 раза посмотрел.очень гуд.
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