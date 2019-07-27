"Ось він фашизм!" Звіряче побиття росіян у Москві потрапило на відео

У мережі з'явилося відео побиття російськими силовиками учасників мітингу в Москві 27 липня.

Роликом на своїй сторінці у Facebook поділився відомий російський блогер Рустем Адагамов. "Жесть поблизу "Дитячого світу", – написав він.

На кадрах видно, як ОМОНівці без розбору б'ють кийками людей, що сидять. Поруч стоять інші правоохоронці із собаками, багато людей кричать. Деяких учасників мітингу затримують, буквально тягнучи їх по асфальту.

Скрін відео

"Це моя Батьківщина?! Це моя міліція мене береже?!" "Поліція для забезпечення безпеки громадян, ага", "Багато ще в РФ залишилося тих, хто співчуває українському "Беркуту"?" "Яка ганьба", "Ось він фашизм! Це ж жах", – пишуть інтернет-користувачі в коментарях.

Обережно, відео 18+!

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Як писав OBOZREVATEL:

27 липня в Москві почався мітинг із вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Під час акції росіяни викрикували "Путін – ху*ло".

Станом на 19:55, за даними журналістів, загальна кількість затриманих перевищила 700 осіб.

Силовики дуже жорстко відтісняли учасників протесту. Людей штовхали і били кийками, заламували руки, совали обличчям по асфальту.

Президент РФ Володимир Путін поки ніяк не відреагував на те, що відбувалося.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.