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9 листопада • оновлено в 19:13
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Пиляв тіло і випивав: спливли моторошні подробиці вбивства студентки в Росії

3.3т Читати матеріал російською

Студентка із Санкт-Петербурга (РФ) Анастасія Єщенко, яку розчленував викладач історії Олег Соколов, була вбита з дрібнокаліберного обрізу ще в четвер, 7 листопада.

Сталося це в квартирі вченого на набережній Мойки, 82, передає Telegram-канал "Підйом" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Про те, як загинула 24-річна дівчина, історик розповів на допиті. Мотив, за його заявою, – ревнощі.

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Олег Соколов і Анастасія Єщенко

Олег Соколов і Анастасія Єщенко

Колаж

При цьому на наступний день після вбивства вчений приймав у гостях друзів. Тіло було заховане й вони нічого не помітили.

Позбутися трупа Соколов вирішив по частинах і купив для цього пилу. В процесі розчленування чоловікові не раз ставало погано і він випивав. Саме тому, як розповів затриманий, він впав у воду, коли хотів втопити останки в річці.

Потім викладач планував накласти на себе руки, для чого поклав у кишеню передсмертну записку, передає НТВ у Telegram. Історик хотів вчинити суїцид у Петропавлівській фортеці, на очах у городян і туристів.

Як писав OBOZREVATEL, викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак із відрубаними жіночими руками.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Кримінал
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
вбивство Новини Росії фотографии видео викладач
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Гоша Злой
Гоша Злой
Мильчаков явно его лучший студент... а так вообще то непонятно где скрепы - почему в наполеоновском а не николаевском мундире сдохнуть решил?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Не вспотел еще нацист, животное гандон?
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