Пиляв тіло і випивав: спливли моторошні подробиці вбивства студентки в Росії

Студентка із Санкт-Петербурга (РФ) Анастасія Єщенко, яку розчленував викладач історії Олег Соколов, була вбита з дрібнокаліберного обрізу ще в четвер, 7 листопада.
Сталося це в квартирі вченого на набережній Мойки, 82, передає Telegram-канал "Підйом" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Про те, як загинула 24-річна дівчина, історик розповів на допиті. Мотив, за його заявою, – ревнощі.
Олег Соколов і Анастасія Єщенко
Колаж
При цьому на наступний день після вбивства вчений приймав у гостях друзів. Тіло було заховане й вони нічого не помітили.
Позбутися трупа Соколов вирішив по частинах і купив для цього пилу. В процесі розчленування чоловікові не раз ставало погано і він випивав. Саме тому, як розповів затриманий, він впав у воду, коли хотів втопити останки в річці.
Потім викладач планував накласти на себе руки, для чого поклав у кишеню передсмертну записку, передає НТВ у Telegram. Історик хотів вчинити суїцид у Петропавлівській фортеці, на очах у городян і туристів.
Як писав OBOZREVATEL, викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак із відрубаними жіночими руками.
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