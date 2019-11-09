Пиляв тіло і випивав: спливли моторошні подробиці вбивства студентки в Росії

Студентка із Санкт-Петербурга (РФ) Анастасія Єщенко, яку розчленував викладач історії Олег Соколов, була вбита з дрібнокаліберного обрізу ще в четвер, 7 листопада.

Сталося це в квартирі вченого на набережній Мойки, 82, передає Telegram-канал "Підйом" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Про те, як загинула 24-річна дівчина, історик розповів на допиті. Мотив, за його заявою, – ревнощі.

Олег Соколов і Анастасія Єщенко Колаж

При цьому на наступний день після вбивства вчений приймав у гостях друзів. Тіло було заховане й вони нічого не помітили.

Позбутися трупа Соколов вирішив по частинах і купив для цього пилу. В процесі розчленування чоловікові не раз ставало погано і він випивав. Саме тому, як розповів затриманий, він впав у воду, коли хотів втопити останки в річці.

Потім викладач планував накласти на себе руки, для чого поклав у кишеню передсмертну записку, передає НТВ у Telegram. Історик хотів вчинити суїцид у Петропавлівській фортеці, на очах у городян і туристів.

Як писав OBOZREVATEL, викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак із відрубаними жіночими руками.

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