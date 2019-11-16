Утопив вченого: спливли деталі ще про одну жертву професора-ката з Росії

Вчений Василь Сорокін, якого називають першою жертвою професора Олега Соколова з Санкт-Петербурга, який вбив аспірантку-коханку, загинув через надмірне боягузтво викладача.

Історика тоді призначили командиром судна, однак той не впорався і воно пішло на дно. Деталі трагічного інциденту розповів засновник морського історичного клубу Ленінграда Рудольф Погожин, який бачив все на власні очі, пише "Комсомольская правда".

"Йому була важлива романтика, а не безпека. Він відчував себе на кораблі, як в середні віки. Почав розставляти вітрила, відкривати затвори на люках. Потім нам розповіли, що він хотів створити екзотичну ситуацію. На палубу пішла хвиля, трюм затопило. А він навіть не звертав на це уваги, не откачивал воду. Кричав, що щоглу треба відрубати. Мабуть, у фільмах бачив. Навіщо її рубати? І корабель пішов на дно", – поділився Погожин.

Соколов до аспірантки вбив ще одну людину Фото Михайла Воробйова

Соколов, як командир, повинен був останнім покинути борт, проте він утік при першій же можливості.

"Я помітив, що другий корабель відстає. Розвернувся і пішов до них, але коли ми припливли, "Нева"вже почала занурюватися під воду. І Соколов у першу чергу став рятувати свою валізку з антикварними свічниками. Схопив його і першим стрибнув на шлюпку. Поплив сам, не став нікого рятувати. Там було ще 15 підлітків", – згадав Погожин.

Соколов до аспірантки вбив ще одну людину Фото Михайла Воробйова

Нагадаємо, Соколова визнали винним у смерті Сорокіна в 80-х роках, проте професор відбувся умовним терміном.

Справа професора-ката: спливли деталі ще про одну жертву Комсомольська правда

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