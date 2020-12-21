Окупанти пообіцяли кримчанам понад 50 тис. кубів води щодоби й назвали дату

Росія до березня 2021 року має намір завершити будівництво всієї необхідної інфраструктури для водопостачання окупованого Криму, аби подавати не менше 50 тис. кубів щодоби.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на річний колегії оборонного відомства. Його слова цитує "Інтерфакс".

Чиновник похвалився, що раніше російські військові спорудили 819 кілометрів польового магістрального трубопроводу для водопостачання Сімферополя, а також подачі води для центральної частини півострова.

Вони "експлуатуються вже пів року" і нібито подали не менше 6 мільйонів кубометрів води.

Також російський міністр зазначив, що цьогорік для Севастополя завершили будівництво водоводу і гідротехнічних споруд, які дозволяють "подавати 15 тисяч м куб. води щодоби".

"З 1 березня наступного року обсяг щодобової подачі води ще збільшиться на 50 тис. кубометрів за рахунок завершення будівництва водозабору та інженерної інфраструктури", – запевнив Шойгу.

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