Путін запустив потяг по Кримському мосту: офіцер назвав загрозу для України

Перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков заявив, що відкриття залізничної гілки Кримського моста є "однозначною загрозою" для України.

"Це однозначна загроза. Це прискорює перекидання військ у Крим, це дає більше можливостей для маневру", – сказав він OBOZREVATEL.

Офіцер констатував, що за роки окупації український півострів перетворений на "передову військову базу Росії для наступу в Європу". Зокрема, "відновлені ядерні склади, туди завезено ядерну зброю". Крім того, Росія "нагнала в Крим стільки військової техніки, зробила стільки військових містечок, що старих радянських баз вже не вистачає", – додав офіцер.

Володимир Путін відкрив залізничний рух Кримським мостом

З огляду на небезпеку цієї переправи, Лупаков зауважив: "Для нас було б вигідно, щоб Кримський міст був знищений або зруйнований, і чим швидше, тим краще. Але бажано, щоб це зробили самі росіяни, природні або божественні сили", – пожартував він.

Як писав OBOZREVATEL, 23 грудня президент Росії Володимир Путін відкрив рух поїздів незаконно побудованим Кримським мостом на анексований півострів. Перший потяг вирушив через Керченську протоку.

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