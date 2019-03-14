Один вижив: з'ясувався несподіваний факт у таємниці перевалу Дятлова

Убивство групи Ігоря Дятлова на перевалі на Уралі в 1959 році було добре організоване.

Про це розповів житель Уралу Олексій Команєв. За словами чоловіка, його покійний уже дядько нібито став свідком злочину, пише "Газета.ру".

У той час він був мисливцем і в ніч, коли загинула група Дятлова, виявив неподалік сліди і пішов за ними, незабаром помітивши світло вогнів. Потім перед ним постали люди у дивних шатах.

Група Дятлова Архівне фото

"Коли він підібрався ближче, то помітив групу людей дивного вигляду. Згідно зы словами дядька, на них були високі шкіряні чоботи, густі хутряні шапки і шуби — щось ближче навіть до шкур тварин. Підібравшись трохи ближче, він побачив, що в руках у чоловіків знаходяться важкі предмети, якими вони наносили якісь удари. Спочатку він, перебуваючи від них на відстані в 0,5 км або навіть менше, подумав, що удари завдавалися по тварині, однак потім усвідомив, що б'ють живу людину", – розповів Команєв.

Він наполягає на тому, що можливі вбивці радянських туристів діяли організовано — і було їх п'ятеро.

"Дядя зрозумів, що одна із жертв ще була живою, так як на удари людина реагувала криками. Незабаром він побачив і інших людей, які лежать на землі, — на той момент вони вже були або без свідомості, або мертві. Дядько нарахував п'ятьох убивць, вони стояли навколо своїх жертв кругом, це було щось організоване", — заявив чоловік.

Відповідаючи на питання про те, ким саме були вбивці, Команєв висловив думку, що "це були не мансі, але щось дуже схоже".

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти раніше звернули увагу на те, що в 1959 році, коли на перевалі на Уралі загинула група туристів на чолі з Ігорем Дятловим, російські спецслужби (у першу чергу КДБ) вели активні "зачистки". У тому числі саме тоді був убитий лідер українського націоналістичного руху Степан Бандера.

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