Российская власть продолжает следовать своему жизненному девизу: "если не можешь выиграть — просто поменяй правила".

Так и не сумев сократить число бедных (если быть точнее, то их число, напротив, в несколько раз возросло), Кремль, недолго думая взял и отдал приказ Министерству экономики РФ: "изменить систему учёта бедного населения".

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, как дальше будут развиваться события: Росстат разработает и внедрит новую систему, которая на выходе покажет безудержный рост благосостояния граждан.

То же самое совсем недавно проделали социологи, изменив методики подсчета рейтинга "Сказочного" Путина, в результате чего тот моментально совершил рывок со дна на совершенно невероятную высоту.

А "сокращение" числа бедных — это не только очередной победный рапорт, которым можно козырнуть на "прямой линии Царя с холопами", но и сокращение социальных расходов. "Зачем государству помогать крестьянам, если они не бедные, а даже вполне себе зажиточные?"

Пока глупые элиты в других странах что-то делают, пытаются как-то улучшить жизнь своих граждан — российский "многоходовочник" просто меняет системы подсчётов, в результате чего, словно по велению волшебной палочки, все показатели улучшаются сами собой. Учились бы, пока НацДед жив!

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