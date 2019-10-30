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30 жовтня • оновлено в 13:22
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Заборонена думка
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Очередная многоходовочка в России

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Российская власть продолжает следовать своему жизненному девизу: "если не можешь выиграть — просто поменяй правила".

Так и не сумев сократить число бедных (если быть точнее, то их число, напротив, в несколько раз возросло), Кремль, недолго думая взял и отдал приказ Министерству экономики РФ: "изменить систему учёта бедного населения".

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, как дальше будут развиваться события: Росстат разработает и внедрит новую систему, которая на выходе покажет безудержный рост благосостояния граждан.

Новини
Учись убивать, сынок!

То же самое совсем недавно проделали социологи, изменив методики подсчета рейтинга "Сказочного" Путина, в результате чего тот моментально совершил рывок со дна на совершенно невероятную высоту.

А "сокращение" числа бедных — это не только очередной победный рапорт, которым можно козырнуть на "прямой линии Царя с холопами", но и сокращение социальных расходов. "Зачем государству помогать крестьянам, если они не бедные, а даже вполне себе зажиточные?"

Пока глупые элиты в других странах что-то делают, пытаются как-то улучшить жизнь своих граждан — российский "многоходовочник" просто меняет системы подсчётов, в результате чего, словно по велению волшебной палочки, все показатели улучшаются сами собой. Учились бы, пока НацДед жив!

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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Когда автор говорит, что количество бедных в РФ выросло а разы - естественно врёт. При этом процент бедных в РФ последнее время стабилен -подпвляющее большинство бедных это жители нескольких депрессивных регионов типа Иваново, Псковской области или Северного Кавказа. Где нет ни природных ресурсов, ни крупных промышленных предприятий, мало населения и логистический тупик.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Количество бедных в РФ было на пике в 1992 году - 49%. К 1997 снизилось до 30, потом после августа 1998 опять был пик - 40 % в 2000. Далее к 2012-13 годам процент бедных снизился до 15. В 2015-16 годах вырос до 20, но с 2017 потихоньку снижается. В 2018 году бедных в РФ - 18.4 %. Меняют же не методику подсчёта количества бедных (это те, у кого доход на члена семьи ниже прожиточного минимума и тут ничего не поменяешь. Меняют методику учёта и расчета социальных пособий . Прожиточный минимум в РФ сейчас равен минимальной зарплате и составляет порядка 12000 руб. В зависимости от региона.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Да этим ихтамнетам всё по барабану. Цифирьки справные должны быть для закордона. А внутри - была бы водяра.
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