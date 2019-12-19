Какие выводы я сделал из ежегодной пресс-конференции Путина 19 декабря. Вывод первый: за 20 лет своего пребывания на вершине российской власти Путин смертельно надоел сам себе, гражданам России.

Всё это мероприятие служит для попыток повышения его рейтинга, который упал до нуля. Кроме того, для каких-то отдельных людей это попытка решить свои собственные вопросы – вопросы своих территорий. Как совершенно правильно сказала одна из выступавших женщин, "здесь за 30 секунд можно решить вопросы, которые не решаются за 30 лет".

Это архаичное и очень позорное мероприятие – форма вселенского ходока, который пытается что-то решить. Кроме всего прочего, совершенно неприличное холуйство, подхалимаж, которые демонстрировало подавляющее большинство присутствующих, которые начинали свои выступления с выражения верноподданнических чувств.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2019 года Официальный сайт президента России

Что касается Украины, безусловно, самым ярким было выступление Цимбалюка. Надо отдать должное его удивительной реакции, с которой он отреагировал на вопрос Первого канала насчет того, почему в Украине и в Западной Европе так плохо относятся к российским журналистам. На что он совершенно справедливо сказал, что если бы украинские танки были на Кубани, то отношение к украинским журналистам, возможно, было бы другим.

Что касается острых вопросов, то Путин ушел от них. В частности, он ушел от вопроса, заданного журналисткой ВВС насчет своих дочерей, так ничего и не сказав, дочери ли это его и почему они обладают таким успешным бизнесом.

По поводу вопросов, заданных Цимбалюком, то он умудрился долго отвечать на них, но так и не объяснил, почему в Минских соглашениях ничего не сказано о каких-то "республиках", а Путин о них все время говорит.

Зато он дал совершенно чудесный ответ насчет присутствия на Донбассе танков – дескать, если какое-то симпатизирующее государство передало танки и прочую бронетехнику, то все нормально, это уже не иностранные танки, не иностранная техника, а техника, принадлежащая этому региону. Это что-то наподобие того, что он говорил раньше – что в любом сельском магазине можно купить бронетехнику, военную форму и так далее.

Из перлов – использование блатной терминологии. Он сказал: "Донбасс порожняк не гонит". Обычно такого рода фразы сопровождаются характерными жестами, которые в народе называются "пальцы веером". В данном случае Путин остался верен себе, используя полубандитскую терминологию. Видимо, в его представлении это может помочь наладить отношения с народом.

В целом могу сказать: очень стыдно, что в моей стране такой президент.

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