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10 березня • оновлено в 15:24
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Ігор Ніколаєв
Ігор Ніколаєв
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Обвал цен на нефть, рубль в пике…

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Обвал цен на нефть, рубль в пике…

Самое простое, я бы даже сказал банальное объяснение — это Россия не договорилась с ОПЕК, а Саудовская Аравия развязала нефтяную ценовую войну.

Безусловно, отказ России от подписания очередного соглашения с ОПЕК об ограничении добычи нефти оказал непосредственное влияние на то, что цены на нефть обвалились. Однако мы эти "обвальные" уровни все равно увидели бы в обозримом будущем, потому что сегодня существует фундаментальная причина для снижения цен на нефть — резкое падение спроса на нефть и нефтепродукты. И причина этого — коронавирус. Известны цифры по Китаю: спрос на нефть в первые месяцы распространения коронавируса упал там на 20%. А ведь Китай в последние годы обеспечивал две трети мирового прироста спроса на нефть. То же самое сегодня происходит во всех странах ( а таких все больше), в которых сильно растёт число заражённых коронавирусом.

И главное: мировая экономика сегодня входит в глобальный кризис, "спусковым крючком" которого явился коронавирус.

В такой ситуации ответственная политика состоит в том, чтобы сделать все возможное для недопущения, по крайней мере, резких обвалов, чтобы растянуть период для адаптации. Что делает Россия? — Россия не подписывает соглашение с ОПЕК катализируя резкий обвал цен на нефть.

Но такое снижение цен для нефтяной экономики — это удар по национальной валюте, это инфляция, это очередное обнищание народа.

На что рассчитывали? — Цены упадут и скорректируются обратно? Ну, и как? Сильно скорректировались?

Экономика России после десятилетий заклинаний о необходимости слезания с нефтяной иглы осталась сырьевой. Более того, как недавно признался Росстат, сырьевая зависимость российской экономики в последние годы даже усилилась. И вот в такой ситуации мы получаем обвал цен на нефть…

Сегодня мы слышим заверения от властей, как много у нас денег в Фонде национального благосостояния и что денег там хватит на многие годы. Но это не так, потому что в кризис денег должно хватать не только на выполнение текущих бюджетных обязательств, но и на антикризисные мероприятия. А вот последнее как раз и не учитывают, пытаясь внушить нам мысль о достаточности средств у государства.

Напомню, что после 2014 года в гораздо более комфортных условиях мы успели быстренько ( к началу 2018 года) полностью израсходовать один из наших "загашников" — Резервный фонд. Так что не успеем оглянуться, и от ФНБ ничего не останется, тем более, что аккурат перед кризисом, чтобы задобрить электорат накануне голосования по поправкам в Конституцию, власти авансировали, как много денег они готовы потратить.

Это будет очень тяжелый кризис, очень. Он начался, и не надо питать никаких иллюзий, что пронесёт. Не стоит усугублять последствия такого кризиса непрофессиональными и недальновидными решениями.

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Автор
Ігор Ніколаєв Ігор Ніколаєв
Теми
Падіння рубля в Росії Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Kosenkov Alexandr
Kosenkov Alexandr
Какие же ...... интересные люди пытаются изображать из себя "економистов".... "фундаментальная причина для снижения цен на нефть - коронавирус". Послушай, "умный ты человек", фундаментальной причиной для реального снижения цен на нефть могло бы стать изобретение и внедрение двигателя внутреннего сгорания, работающего не на нефтепродуктах (и это пока не электро). А грипп, о котором через 7-8 месяцев все благополучно забудут, таковой быть не может.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Рассмотрим несколько годов с сопоставимыми ценами на нефть, без пиковых значений. 2005,2006,2009,2015,2016,2017,2019. Среднегодовая цена нефти в эти года - 55,85;66,87;61.86;52,4;44,76;54,98;64,67 ВВП России в млрд долларов - 818;1060;1309;1368;1285;1578;1690(ориентировочно). Средняя зарплата в РФ в долларах - 302;391;586;554;548;670;734
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
ВВП РФ млрд $ за эти же года, номинал.818,1060,1309,1368, 1285,1578,1690 (2019 - ориентировочно, точных данных пока нет). Средняя зарплата в РФ в $ за эти же года - 302,391,587, 555,548, 670, 734
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руденко юрий
руденко юрий
Афанасьев Алексей, а ведь был шанс, БЫЛ : тот шаман из Якутии.ВВП ушел бы освобожденный от сил тьмы.Народу стало бы больше света. А то ведь зарежут мужика, зарежут свои же подельщики за такие провалы. А может уже и того... а клоуна держат...
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